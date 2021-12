Sargento (r) miembro del Pacto Histórico fue llamado a entrevista en la JEP para hablar de falsos positivos

Ante la JEP, “Otoniel” insistió en que se entregó. “Eran las 2:00 p.m., les grité, hablé con ellos y les dije ‘voy a cuadrar mis problemas sea como sea’ y llegué a donde ellos. Los pelaos (escoltas) llegaron hasta cerquita y se devolvieron, yo llegué solo. Llegué hasta donde estaba un cabo, él llamó a un coronel y al comandante del Ejército. Me quité la camisa y subí ligerito donde ellos para que vieran que yo no tenía nada, cuando llegué me amarraron con una pañoleta y me sentaron, y al momento llegó el helicóptero”.