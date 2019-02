Jesús Santrich pedirá libertad por sexta vez

Un nuevo capítulo relacionado con la libertad del exjefe de las Farc “Jesús Santrich” podría abrirse hoy si el Consejo de Estado decide acoger los argumentos de la defensa del exguerrillero y le otorga la libertad.

En este caso hay una nueva motivación, de peso, para solicitar el “habeas corpus”. El abogado defensor, Gustavo Gallardo, se basa en que ni la defensa ni el defendido tienen la culpa de la dilación para otorgar la libertad a Santrich, en esta ocasión, por el extravío de la carta con la que la Justicia Especial para la Paz, JEP, solicitó las pruebas a EE. UU. con las que se le acusa al exjefe guerrillero de conspirar para enviar 10 toneladas de coca a ese país.

“Hoy tuvimos un argumento de situación fáctica y jurídica: la misma sección de revisión anuncia que en el caso hay una prolongación de privación de libertad, y se da debido a algunas actuaciones que no son responsabilidad ni de la defensa ni del prisionero, quien no tiene la culpa que la carta se haya extraviado. Esa demora va en contra del derecho de su libertad”, explicó Gallardo a EL COLOMBIANO.

Además, agregó el jurista, se presentará otra vez el argumento que el procedimiento de captura no fue el adecuado porque “hay una autoridad competente que era la JEP la que te tenía que realizar la diligencia y no la Fiscalía como ocurrió en este caso, que no tenía competencia funcional para realizar la captura”.

El representante a la Cámara por el partido Farc, Benedicto González, aseveró que desde esa colectividad no entienden por qué Santrich sigue preso si en el auto de la JEP en el que solicitó pruebas “deja abierta la posibilidad de que en este término de los 20 días se le pueda otorgar la libertad a Santrich. Seguimos considerar que el estado de prisión de él es ilegal y por eso hemos recurrido nuevamente en segunda instancia al Consejo de Estado”.

Ante este panorama, Tomás Serrano, uno de los jueces que no tenía rostro en la época más dura del narcotráfico, explicó a EL COLOMBIANO que la captura de Jesús Santrich fue legal porque había “una orden emitida por quien tenía la facultad para hacerlo”. Este diario preguntó a la ministra de Justicia, Gloria Borrero, por este nuevo episodio en el tema de Santrich pero no respondió al cuestionamiento.

Hoy en la mañana la consejera Rocío Araújo decidirá si otorga la libertad a Santrich, quien seguiría fuera de prisión el proceso de extradición; si lo hace, la sexta sería la vencida para el exjefe guerrillero acusado de narcotráfico.