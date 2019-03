La Corte: su decisión sobre la JEP y un choque de poderes

Si el auto de revisión de sentencia (así se llama la figura) queda aprobado de esta forma por la Sala Plena se causaría un choque de trenes. Sin embargo, hay que aclarar que la presidenta de la Corte, magistrada Gloria Stella Ortiz , dijo a través de su equipo de comunicaciones que no hay ninguna decisión sobre la carta ni ningún proyecto para resolverla.

Este planteamiento, conocido por EL COLOMBIANO, resume que la Corte encuentra que las objeciones presentadas son en esencia de inconstitucionalidad disfrazadas de inconveniencia. Por eso concluye que el Gobierno no cumplió con la carga argumentativa de precisar por qué son inconvenientes las sentencias. Como conclusión el Alto Tribunal entonces le ordenaría al Congreso devolver el expediente a la Presidencia para su sanción y promulgación.

Ante la expectativa por la decisión, hay versiones que resumen el planteamiento del magistrado Antonio José Lizarazo, que, en síntesis, podría ser la respuesta de la Sala Plena de la Corte que sesiona hoy, aunque no tiene un plazo definido para tomar su determinación, así que puede postergarla o incluso no responder.

En estos argumentos se basó también el expresidente Álvaro Uribe , jefe de la bancada de Gobierno: “La Corte Constitucional, por atender a un Gobierno comprometido con la Farc, aceptó que un plebiscito pudiera ser sustituido por una proposición del Congreso, y ahora algunos pretenden que le arrebate las competencias al Presidente de la República del nuevo gobierno. La Corte Constitucional fue instituida para salvaguardia del Estado de Derecho, no para derogarlo”.

Aunque el presidente de la Cámara fue claro al reconocer que la Corte Constitucional no es un organismo consultivo (para resolver inquietudes jurídicas), algunos constitucionalistas argumentan que esta es una trampa que puede cambiar las funciones del Alto Tribunal si sienta tal jurisprudencia.

“El presidente no está diciendo que los artículos sean inconstitucionales sino que a su parecer son inconvenientes para su visión de país. Esto es algo que tiene que resolver el Congreso, no la Corte”, manifestó Charry.

EL COLOMBIANO hizo el ejercicio de revisar cómo han votado los magistrados sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que han tenido que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz y con el blindaje jurídico del Acuerdo de Paz (ver infografía).

La mayoría de los togados ha sido proclive a la constitucionalidad de las normas, y a la hora de salvar voto, es decir, de votar negativo, lo hacen casi siempre sobre algunos artículos sin afectar de fondo la exequibilidad.

Es importante tener en cuenta que todos los magistrados que conforman hoy la Corte Constitucional fueron elegidos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque no todos fueron ternados por él, ya que esa responsabilidad también recae sobre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Pero como la elección la hace finalmente el Congreso y el mandatario tenía entonces mayorías en el legislativo -con la coalición de Unidad Nacional- podría leerse que eran de su agrado. De ahí que sean magistrados que le han apuntado a la implementación del Acuerdo.

Gustavo Arbeláez, especialista en Derecho Constitucional, no cree que la Corte resuelva de fondo la inquietud, “pensaría que va a emitir un comunicado para precisar el alcance de la objeción presidencial, pero sobre la constitucionalidad de la Ley, la Corte no tiene nada que decir. Aquí el que tiene la pelota hoy y decidir si acepta o no las objeciones es el Congreso”.