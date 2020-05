Sociedad Interamericana de Prensa condenó persecución a periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los actos de seguimiento contra periodistas nacionales y extranjeros en Colombia, denunciados por la revista Semana, y en los que habrían participado miembros del Ejército.

La organización instó al Gobierno colombiano a que investigue y castigue a los responsables de esta práctica que, según dijo, “recuerda algunos de los oscuros momentos del periodismo latinoamericano”.

“Además de violar el derecho inalienable a la privacidad garantizada a todos los ciudadanos, estas acciones ilegales corroen la confianza necesaria entre las fuentes y los periodistas”, manifestó el presidente de la SIP, Christopher Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica.

El pasado fin de semana, la revista Semana reveló que entre febrero y diciembre de 2019 unidades de inteligencia militar espiaron a más de 130 personas, entre periodistas locales, corresponsales extranjeros principalmente de Estados Unidos, políticos y abogados de derechos humanos. Los responsables de estos actos crearon perfiles detallados de cada persona, con los nombres de sus contactos, familiares y lugares de residencia.

Entre los periodistas investigados están Nicholas Casey, del New York Times; Jhon Otis, del National Public Radio y del Comité para la Protección de los Periodistas; Juan Forero, de The Wall Street Journal; Federico Ríos, periodista independiente del New York Times; Daniel Coronell, de Univisión; María Alejandra Villamizar, de Caracol Radio; Óscar Parra, de Rutas del Conflicto; Ginna Morelo, de La Liga Contra el Silencio; Yolanda Ruiz, de RCN Radio; Ignacio Gómez, de Noticias UNO; la fotoperiodista Lynsey Addario, y el fotógrafo Stephen Ferry.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, dijo que “las interceptaciones ilegales y el espionaje no son prácticas nuevas en la región, ya lo habíamos visto en muchos países, entre ellos en Argentina, Ecuador, México, Perú y Venezuela”. Agregó que más allá de los riesgos para los periodistas, “estos actos constituyen violaciones de carácter constitucional, por lo que es importante desalentar estas prácticas y llevar a los responsables ante la justicia”.

Barnes y Rock instaron al gobierno del presidente Iván Duque a investigar de manera profunda este grave fenómeno y a garantizar la libertad de prensa, tal como lo establece la Constitución de Colombia.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami.