Tras 19 años, a Medellín vuelve la Gerencia de Paz

Se sabe que la Gerencia contará con un presupuesto reducido que le permita funcionar, pero no será ordenadora del gasto, ya que las inversiones las ejecutarán las secretarías que tengan programas de paz y convivencia.

Luz Elena Galeano, líder de las Mujeres Caminando por la Verdad, pidió que esta gerencia no sea manejada con politiquería. “Lo que queremos las víctimas es que nos escuchen, que hablen con nosotros, que nos tengan en cuenta. Llevamos muchos años de silencio por parte de la Alcaldía. No necesitamos más cargos burocráticos si no es para tener verdadera atención de la administración municipal”, anotó Galeano.