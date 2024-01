Precisamente, el representante Escaf aseguró que la decisión de Panam Sports de retirar del país la sede de los Juegos Panamericanos se debió a “negligencia del Gobierno”.

“Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es”, escribió Escaf en su cuenta de X.

Sin embargo, el excongresista Gustavo Bolívar rechazó el comentario de Escaf y puso en cuestión su lealtad al Gobierno Petro. De manera que Bolívar le respondió la publicación con un breve mensaje: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”.

Lo cierto es que la pelea por los Panamericanos entre Escaf y Bolívar es apenas una punta de una rencilla que viene desde antes, y el congresista no dejó pasar la oportunidad para mencionarlo. “Ya te estabas demorando Gustavo Bolívar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente”, dijo Escaf.

Y la discusión continuó, pues Escaf aunque no se retractó de lo dicho, aprovechó para dejar en claro su lealtad al Presidente e invitar a los sectores políticos a trabajar por recuperar la sede de los Panamericanos.

“Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentado desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme. Pero que te quede claro algo: siempre defenderé a Barranquilla. Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”, escribió Escaf.

Como Escaf le descargó la responsabilidad al mandatario, Bolívar salió en su defensa y argumentó que Petro estaba muy ocupado y que ese tema recae principalmente en la ministra del Deporte y en el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

“Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El Pte ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos”, concluyó Bolívar.

Posteriormente, a la pelea en redes sociales se sumó Cielo Rusinque, exdirectora del Departamento para la Prosperidad Social, que también se fue contra Escaf por su comentario responsabilizando a Petro, incluso lamentó que dentro del Pacto existan ese tipo de peleas.

“Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto, pero en esta oportunidad hasta Alejandro Char que es de otra orilla, fue más responsable con sus afirmaciones”, dijo Rusinque.

Escaf se limitó a contestar que su mensaje no fue un error, que el error fue incumplir con los compromisos con los Panamericanos y se refirió una vez más a su tensa relación con Bolívar.

“Sobre Bolívar, ya estoy harto de lo mismo. Es tu amigo y lo defiendes, pero conmigo se ha comportado fatal y no tengo por qué aguantármelo”, concluyó Escaf.