¿Choque Registrador vs. Director del Dane podría afectar elecciones?

Vega empezó la “pelea”

“Las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y la Registraduría. No es posible que en municipios como Soacha le pongan menos población a lo que realmente tienen”, expuso Vega.

Oviedo se defendió

En diálogo con EL COLOMBIANO, el director del Dane resaltó que la entidad que dirige y la Registraduría tienen un convenio de intercambio de información para acceder al Registro Nacional del Estado Civil y aclaró que la función de la Registraduría es identificar a los ciudadanos y organizar procesos electorales.

“La función del Dane es establecer cuántas personas, ya sea colombianas o no, residen habitualmente en cada una de las divisiones político administrativas que tiene el país. Esos 55 millones que el registrador señala no sabemos de dónde salieron, nunca se ha puesto la cifra en la mesa técnica de articulación que se reúne trimestralmente y nos generan sorpresa sus declaraciones”, acotó Oviedo.

En ese contexto, el abogado y consultor electoral, Alfonso Portela, explicó que esta diferencia en cifras no generará cambios en términos electorales, debido a que el censo tenido en cuenta por ley es el de 1986 y para actualizarlo, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República.

“Esta discusión no va a afectar el número de escaños en la Cámara de Representantes. La razón se explica en el artículo 176 de la Constitución y el artículo 54 transitorio, que indica que el censo aplicable es el aprobado y el único que tenemos en Colombia aprobado por ley es de 1985, por lo que no se afectarían las curules”, aseguró Portela, quien reconoció que actualizar el censo es una tarea pendiente en el escenario legislativo.

Al respecto, Oviedo reconoció que el censo de 2018 no podrá ser utilizado legalmente para los próximos comicios debido a que el Congreso no aprobó el proyecto de ley que lo legalizaba, por lo que se mantendrá vigente el censo de 1985. No obstante, señaló que la entidad no desiste en la intención de legalizar el de 2018 (ver ¿Qué sigue?)

Sobre la discusión con Vega, Oviedo apuntó que enviará un requerimiento para que le haga llegar los reportes técnicos y precise de dónde sale la estimación de los 55 millones de habitantes.

“No entendemos cómo el registrador, sin tener acceso a la dirección de residencia de las personas puede establecer que en Soacha hay más de 783.000 habitantes. Él puede tener el lugar de nacimiento de muchas personas que nacieron allá, pero 2 de cada 5 personas le dijeron al Dane en el censo que dónde estaban viviendo actualmente habían nacido en otro municipio”, apuntó el director del Dane