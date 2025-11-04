Abogado de la familia de Jaime Esteban dice que presunto responsable podría pagar entre 25 y 50 años de cárcel

La investigación apunta a Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, como uno de los autores materiales del crimen ocurrido la madrugada del 31 de octubre, tras una fiesta de Halloween. Mientras tanto, el segundo agresor sigue prófugo, pese a los esfuerzos de las autoridades por identificarlo.
El abogado Camilo Rincón, quien representa a la familia de la víctima, narró en entrevista con 10AM de Caracol Radio los momentos previos a la agresión.
Le puede interesar: ¿Quién es el otro sospechoso de agredir a Jaime Esteban Moreno? Estas son las pistas para su búsqueda