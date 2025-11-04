Abogado de la familia de Jaime Esteban dice que presunto responsable podría pagar entre 25 y 50 años de cárcel

La investigación apunta a Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, como uno de los autores materiales del crimen ocurrido la madrugada del 31 de octubre, tras una fiesta de Halloween. Mientras tanto, el segundo agresor sigue prófugo, pese a los esfuerzos de las autoridades por identificarlo. El abogado Camilo Rincón, quien representa a la familia de la víctima, narró en entrevista con 10AM de Caracol Radio los momentos previos a la agresión.



Según dijo, todo comenzó con una discusión dentro de un establecimiento, tras la cual Jaime Esteban y un amigo salieron del lugar en busca de transporte. Al no conseguirlo, se dirigieron a un OXXO, donde fueron alcanzados por los atacantes. “Juan Carlos Suárez Ortiz le propina un puño a la altura del cuello en la parte trasera, lo que popularmente conocemos como nuca”, relató el abogado. Luego, añadió, “el que está de negro termina de rematarlo”.

Juan Carlos Suárez Ortiz es uno de los sospechosos. FOTO: LinkedIn.

Un ataque captado en cámaras

Las imágenes de seguridad han sido clave para reconstruir los hechos. Según Rincón, tras el primer altercado, los jóvenes intentaron retirarse, pero fueron nuevamente interceptados en la calle 64 con carrera 15. En ese punto, afirmó, “Juan Carlos Suárez Ortiz y el hoy prófugo de la justicia deciden terminar con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo”. El video muestra la brutalidad del ataque. “Juan Carlos Suárez le da muy duro a ese niño, a Jaime le da muy duro y el otro, pues el que está de negro termina de rematarlo, pero realmente los dos le pegan muy duro”, describió el abogado, enfatizando que ambos participaron activamente en la golpiza.

Rincón también reveló que Suárez Ortiz es estudiante de Ingeniería Mecánica en Los Andes, beneficiario de una beca y empleado de un call center. “Este muchacho también Juan Carlos Suárez Ortiz destruyó su vida, pero también de paso la de su familia. Aquí hay familias destruidas”, reflexionó el abogado, quien lamentó el impacto del crimen tanto en la víctima como en los responsables.

Homicidio doloso y agravado

La Fiscalía General de la Nación se prepara para imputar a Suárez Ortiz por homicidio doloso agravado, delito que podría conllevar entre 25 y 50 años de prisión, según estimaciones del abogado de la familia. “Yo pienso que este joven dañó su vida sin lugar a dudas”, señaló Rincón, al subrayar la gravedad de los hechos. Uno de los puntos polémicos ha sido la liberación de dos mujeres, Bertha Parra y Paola Fernández, que aparecen en los videos de seguridad. Una de ellas, según testigos, habría señalado a la víctima diciendo: “Sí, es él, es él”. Sin embargo, el abogado aclaró que “no hay material probatorio suficiente para poder vincular con responsabilidad del homicidio a estas dos personas”, aunque no descartó que puedan ser llamadas nuevamente al proceso. Lea también: “Solo le dije ‘cuídate mucho’”: el relato del hermano del estudiante de Los Andes asesinado en Halloween Respecto al segundo agresor, Rincón precisó que “de este sujeto, desafortunadamente, solamente se conoce este video, en una imagen publicada por un medio de comunicación”, y pidió a la ciudadanía colaborar con información que permita su identificación.

Testimonios y reclamos

El testigo que acompañaba a Jaime ha sido pieza fundamental en la investigación. Según su testimonio, el joven quiso evitar problemas: “Jaime lo único que le dice es, ‘Vámonos porque discutí con unas personas, ¿sí? Y no quiero problemas’”. El abogado insistió en que la víctima nunca agredió a nadie y que el ataque fue completamente desproporcionado. Rincón también instó a las autoridades distritales a involucrarse más activamente en la búsqueda del segundo responsable. “Eso es una responsabilidad de la alcaldía”, dijo, al pedir que se implementen recompensas e incentivos para obtener información que conduzca a la captura del prófugo. La familia Moreno Jaramillo, devastada por la pérdida, confía en que la justicia actúe con rapidez. “Aquí no fue una riña, aquí fue un homicidio doloso. Ellos decidieron quitarle la vida a Jaime Esteban. Eso está claro”, concluyó el abogado.

