Su postura fue rechazada de inmediato por el senador de Ariel Ávila, quien sostuvo que “no se puede tener miedo a la verdad y es sensato que se presente a los colegios no es adoctrinamiento, es el saldo pedagógico, no es ideología”. Planteó que este informe de la Comisión de la Verdad ha mostrado que hay sectores políticos que le tiene miedo a la verdad, “eso no significa que nosotros que hemos luchado por la verdad no la podamos escuchar”.

El senador consideró, además, que el trabajo del padre De Roux y los comisionados no se dio por un capricho, sino porque son fundamentales para conocer la verdad de los autores de la violencia en el país.

Esta postura la respaldó la senadora oficialista María José Pizarro. Dijo que lo importante del informe es que es un relato colectivo de todos los sectores, por lo que se apartó de la idea que se hizo es para manipular a los colombianos, en especial a los estudiantes al socializar el informe en los colegios.