“Del Gobierno solo saldrá la verdad. No se interceptaron comunicaciones por orden del alto Gobierno. No se produjo violación de derechos humanos por orden del alto Gobierno. No hay nada que esconder. Fueron presiones las que llevaron lamentablemente al coronel, por razones que ya se conocerán públicamente, a una decisión lamentable para su familia, con la cual ya he hablado”, precisó.

En paralelo a las declaraciones de Petro, este miércoles el coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, acudió a la Fiscalía para declarar en medio de la investigación por el supuesto uso irregular de polígrafo al que fueron sometidas las exempleadas domésticas de Laura Sarabia. Justamente, la exjefe de gabinete también se hizo presente en las instalaciones del ente investigador para declarar por el robo perpetrado en su vivienda.

Este miércoles, en una rueda de prensa, la Fiscalía reveló los resultados de las investigaciones en diferentes disciplinas que arrojaron los detalles de la muerte del coronel Óscar Dávila, quien estaría vinculado a la investigación en el caso Sarabia. La Fiscalía explicó que para poder determinar la línea de tiempo y así realizar el marco de los hechos se tomó en cuenta la información que se pudo comprobar con videos o llamadas que indicaran los últimos momentos en lo que se vio al coronel con vida.

El ente aclaró que el testimonio del conductor que estuvo con el coronel Óscar Dávila no se tendría en cuenta para la línea de tiempo debido a que este sería tomado como sospechoso durante la investigación.

Es así, entonces, como se concluyó que el pasado 9 de junio de 2023, en la calle 22 con 48, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, a las 6:18 de la tarde, se suicidó, utilizando un arma de fuego, el teniente coronel Óscar Dávila, en un vehículo tipo camioneta de marca Nissan color gris que estaría estacionado sentido oriente -occidente, lado izquierdo de la vía.