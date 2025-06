¡Inspirador! A pesar de su compleja enfermedad, Santiago Zapata lanzará su segundo libro para construir una clínica en Medellín

“Soy Santiago Zapata, tengo 15 años y padezco una discapacidad llamada Distrofia muscular de Duchenne (...). Desde hace años me he venido preguntando por qué es tan difícil hablar con los adultos. Tal vez a ellos no les suena mucho la idea de aprender de un niño, pero no se han dado cuenta de que los niños siempre están probando cosas, los niños ensayan y exploran más cosas que los adultos”, se lee en las primeras líneas del libro.