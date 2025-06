Atención: Petro convoca la consulta popular por decreto con chantaje al Congreso para derogarla

Desde el recinto del Senado, a donde acudió como mediador en búsqueda de acuerdos con los diferentes partidos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el presidente expide el decreto hoy “porque la ley da plazo hasta las 12:00 de la noche. El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar por restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”.

Lea aquí: Senado ya discute la reforma laboral en su último debate, ¿cuáles cambios tuvo el texto?

De acuerdo con Benedetti, la fecha de la convocatoria a las urnas, en caso de que no haya acuerdos sería el próximo 7 de agosto. Cuestionado sobre por qué el presidente no esperó a que el Senado concluyera este miércoles la discusión de la reforma, el ministro insistió en que “la ley solo da plazo hasta hoy a las 12:00 de la noche, entonces para no quedarnos sin esa posibilidad lo hicimos. Va con la insinuación de que hay una derogatoria. Esa derogatoria abre un espacio para el diálogo”.