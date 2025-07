Hay que evolucionar el concepto del GEA”: los detalles del desenroque contados por el presidente de Sura

“Yo nunca me voy a cansar de hablar de los atributos que las propiedades cruzadas les han traído a estas compañías y, por ende, a esta región y a Colombia. Estas organizaciones son líderes en cada una de sus industrias, tienen una forma de hacer empresa basada en principios, centrada en las personas, con una visión de largo plazo, permitiendo el crecimiento, permitiendo recoger una cantidad de grupos de interés que las han llevado de ser unas compañías locales hasta convertirse en multilatinas. Eso lo tenemos que cuidar y preservar y ver una forma de hacer empresa que hoy está más vigente que nunca, enfocada, repito, en ese valor público, en esa generación de valor económico y social, pensando en una sostenibilidad de largo plazo”.

“El crecimiento del mercado de capitales es una responsabilidad de todos los actores y está totalmente probado que en los países donde hay un mercado de capital desarrollado, el desarrollo del país es mayor. Nosotros tenemos una tarea importante. Estas compañías, como lo decía, desde su inicio están listadas en la bolsa y creemos, y lo presentamos así desde el inicio de la transacción, que trae unos atributos que están en línea con lo que el mercado de valores espera. Yo no sé si es la más grande o no, pero la cifra de $20 billones es bastante relevante. Son $20 billones que, quiero resaltar, se le están entregando a los accionistas directamente, eso es generación de valor para los inversionistas de todo ese proceso de estructura de propiedad anterior. Es muy relevante, en el caso de Grupo Sura, la entrega de esa propiedad en Grupo Argos, son cerca de $6,3 billones que se le dan a los accionistas.

“Uno siempre tiene que pensar en socios que compartan la forma de llevar la compañía, que tengan conocimiento en estas industrias, una valoración importante de la región y una visión de largo plazo. Uno de los ejemplos más claros que tenemos que es Munich Re, socio de Suramericana. Nosotros tenemos el 81% de Suramericana, y Munich Re, principal reasegurador del mundo, tiene cerca del 19%, y compartimos con ellos una forma de llevar la compañía desde el punto de vista de la estrategia, la visión de largo plazo, del reconocimiento y la relevancia no solo del tema económico, sino también el balance con el tema social, que es importante y que se ha construido con ellos. Y ese ejemplo se puede extrapolar a otros posibles socios que uno piense hacia adelante”.

“Eso está en el ADN de estas compañías. A veces me dicen en la calle, ‘hombre, se acabó el GEA’. Eso es un sentimiento que respetamos, pero la invitación que yo he hecho en algunos espacios es a que evolucionemos el concepto del GEA. El GEA no son unas participaciones cruzadas. El GEA es una forma de hacer empresa que reconoce la importancia de los ciudadanos desde una visión económica, pero también social, cultural, ambiental, en muchas esferas, que es lo que da la sostenibilidad a una sociedad. La cultura y el apoyo a las organizaciones sociales continúa en la esencia de esta compañía”.