Petro decretó la ruptura institucional: así están los escenarios de la consulta popular

Lo hizo antes de viajar a Cali a un evento anunciado a pesar de la ola de violencia que padece el país, particularmente en la región del Valle del Cauca y Cauca: 25 atentados en 24 horas con el lamentable saldo de cuatro policías muertos; lo hizo a pesar de que el pasado sábado intentaron asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay que lucha en una UCI tras recibir disparos en su cabeza y pierna; lo hizo a pesar de que la plenaria del Senado votó negativamente a la convocatoria el pasado 14 de mayo; lo hizo conociendo las advertencias de juristas independientes y críticas de oenegés progresistas; lo hizo, incluso, a pesar de los temores de miembros de su gabinete que fueron citados el fin de semana a firmar con la amenaza de que “el que no quiera firmar se puede ir”. Lo hizo, en suma, contra el equilibrio de poderes y la institucionalidad, que es la democracia liberal misma.

El Gobierno Petro fundamenta legalmente el “decretazo” en varios argumentos que hemos contrastado uno a uno. Primero, dicen que el Senado no se pronunció frente a la convocatoria de la consulta porque la votación del pasado 14 de mayo fue, según ellos, fraudulenta. Eso facultaría, bajo la interpretación del Ejecutivo, al presidente para decretar la consulta y las fechas que manejan, con base en la Ley 1757 de 2015, es que el vencimiento para emitir un concepto fue hasta el 1 de junio y que ocho días hábiles después, el 12 de junio, sería el plazo para firmar el decreto. Todo lo anterior tendría sentido si no fuera porque el Senado ya se pronunció el pasado 14 de mayo y votó 49 votos por el NO y 47 por el SÍ.

Segundo, el jefe de Estado dijo que un juzgado “estableció por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenó, sin que haya sido acatado, la apelación de la senadora María José Pizarro”. El mandatario se refiere a una decisión del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá que ordena darle trámite a la apelación de la senadora del Pacto Histórico, pero no interviene en la votación de la convocatoria que, de nuevo, fue negativa. De hecho, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, informó que antes de ese fallo ya se le había resuelto a Pizarro su apelación.

Tercero, el mandatario, en tono de chantaje, dijo que “a pesar que estaba dispuesto a congelar la consulta popular, si el Senado aprobaba la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios, en la Cámara; el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la Ley 1757 (sic)”.

Este último argumento se puede contrastar más allá de lo jurídico pues no es cierto que se haya “cerrado el Congreso”. En cambio, pretender imponer una reforma como la laboral tal cual la quiere el Gobierno es desconocer la esencia deliberativa del Legislativo. Además, el país vive una coyuntura excepcional tras el atentado a Miguel Uribe y diversos sectores pidieron “bajarle al tono” a la pugna política y hacer acuerdos sobre lo fundamental. Nada de eso ha sucedido.