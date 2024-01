Previamente, ante la suspensión del canciller, Petro dijo de manera indirecta: “No nos van a dejar gobernar, pues claro, es la mentalidad de quienes están acostumbrados a dejar la gente abandonada. No quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático. Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, esto ya lo vivimos en la Bogotá Humana”.

En esa línea, al alegar por las dificultades para hacer sedes universitarias en Cauca, Petro la emprendió contra la procuradora Cabello: “Nos tienen bloqueado el presupuesto de educación para hacer las sedes universitarias, ¿quién dio la orden de bloquearlo?, ¿en dónde está la norma?, ¿dónde está la procuradora que resuelva el problema? Ahí si no aparecen los funcionarios de control”.

El mandatario no se guardó nada contra sus funcionarios. En primer lugar, le jaló las orejas a su ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a quien le reclamó por el desplome de los precios del café. “Hemos vivido del café dos siglos más o menos un siglo. ¿Dónde vendíamos el café? A Estados Unidos y Europa. Éramos el segundo productor mundial y hoy somos el quinto y nos va a pasar Etiopía y la ministra de Agricultura no se pone las pilas”.

Por otro lado, también le llamó la atención al ministro de Minas, Andrés Camacho, por cuenta de las dificultades en materia de energía eléctrica que siguen enfrentando los habitantes del Pacífico.

“No hay energía eléctrica, me dicen que no hay. El ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay. Doce días sin luz. Si no hay luz, ¿cómo vamos a hacer crecer y cuidar o refrigerar el camarón para meterlo en un contenedor?”, sostuvo el jefe de Estado.