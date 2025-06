Polémica en la Lotería de Medellín: esposa de exdirectivo ganó premio de $1.000 millones y este renunció; ¿qué pasó?

“El Día de la Madre se vendieron muchos billetes de lotería, un poco más del 20% de lo que se vende normalmente. En el Fondo de Empleados de la Lotería de Medellín me vendieron un billete, que le compré a mi señora por el Día de la Madre. El premio mayor no cayó. La lotería tiene dos premios secos de $1.000 millones y ese fue uno de los que cayó, que al final pagaba aproximadamente $664 millones después de impuestos”, aseguró Callejas.

Según sostuvo el exdiputado, su esposa fue entonces a reclamar el premio.

Al interior de la entidad, el premio para la cónyuge del exdiputado generó dudas y, según dice Callejas, por orden de la junta directiva se le solicitó a la gerencia iniciar una auditoría forense, buscando descartar alguna irregularidad.

“Yo no sabía absolutamente nada, seguí trabajando normal. Fue a los días que me enteré de que estaban haciendo una auditoría forense. Yo le pregunté a mis subalternos en qué consistía y ellos me explicaron que nos estaban investigando a todos, que de qué manera se habría podido realizar un fraude. A mí eso no me gustó y no porque no hicieran la auditoría, me parece perfecto que la hayan hecho, sino que nunca me dijeran”, agregó Callejas.

Aunque por lo general los premios de la Lotería De Medellín suelen pagarse con celeridad, en el caso de la esposa del exdiputado la entidad se tomó el plazo máximo contemplado en las normas, que es de 30 días.