Durante la conversación, el exdiputado del Atlántico contó que no recuerda momentos en los que su papá expresara una preocupación sincera por él. Añadió que se ha sentido utilizado como una ficha de ajedrez.

“Mi papá, familiares, amigos y otras personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme”, dijo Nicolás.

La relación padre e hijo, por ahora, parece estar completamente rota. El pasado miércoles 2 de agosto el presidente quiso visitar a su hijo en los calabozos de la Fiscalía en Bogotá. La respuesta de Nicolás fue una nota en la que escribió “no lo quiero ver”

Después de esa negativa, Nicolás encendió el ventilador, como parte de una colaboración con la justicia, y se comprometió a liberar pruebas que evidenciarían la violación de topes electorales y hasta ingreso de dineros que no fueron reportados en los libros contables de la campaña Petro Presidente.