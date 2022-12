El exjefe de gabinete de Castillo, Guido Bellido, visitó este viernes al exmandatario en la base policial de Lima donde permanece recluido y sorprendió al asegurar que habría sido inducido con drogas a leer el discurso golpista. “Yo le digo ‘¿por qué ha hecho la lectura?’ (del decreto que disolvía el Congreso) y me dice que no se recuerda”. Según Bellido, que cuestionó el estado mental de Castillo y dijo que no estaba dentro de sus facultades, “hay indicios que el presidente fue obligado a leer el mensaje (...) pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica”.