El presidente Gustavo Petro, en medio de una las sesiones del Gobierno Escucha, realizadas este martes 10 de octubre en el municipio de Tumaco, Nariño, aprovechó para llamarle la atención a sus ministros. Les pidió que trabajen de manera unificada si de verdad quieren ver resultados concretos, y no cada uno por su cuenta.

“Cada ministerio diciendo es que voy a mostrar que cambié las latas de una casa. Entonces no estamos apuntando al centro de la transformación del territorio, no estamos haciendo paz ni creando justicia social, ni haciendo ningún cambio. Estamos construyendo burocracia y eso no sirve”, les recalcó el jefe de estado a su gabinete.

Lo anterior, según explicó el mandatario, con el propósito de que puedan encontrar en el menor tiempo posible, soluciones para las múltiples problemáticas que asedian a departamentos como Nariño, la región Pacífica y otros territorios del país. Les pidió que trabajaran en obras que en verdad transformen las realidades de Colombia, y no solo en medidas transitorias y con poco impacto.