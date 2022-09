Los comentarios de los congresistas apuntan a que esa cita se llevó a cabo solamente con el mandatario y con sus ministros , pero no con la vicepresidenta.

Petro se encontró en la noche del lunes con los senadores y representantes a la Cámara del movimiento que lo llevó a él y a Francia a la Casa de Nariño y en el retrato que quedó de esa cita no está la vicepresidenta.

El presidente Gustavo Petro está sosteniendo varias r euniones privadas con los partidos de gobierno que están representados en el Congreso para trazar la agenda legislativa. Sin embargo, a la primera cita que tuvo con el Pacto Histórico no llevó a la vicepresidenta Francia Márquez.

Para este martes el presidente tiene agendadas dos citas más, con las bancadas de la Alianza Verde y del Partido Conservador, y por ahora no se ha confirmado que su vicepresidenta vaya a participar de esas conversaciones que delinearán la hoja de ruta para las 12 semanas que le quedan al periodo legislativo.

La ausencia de Francia Márquez se da en un contexto de polémica por el poco protagonismo que le ha dado el Ejecutivo, a pesar de que su pertenencia al Pacto Histórico fue el factor que movilizó a buena parte del voto feminista a esas filas.

Hasta ahora los integrantes del movimiento Soy porque Somos no han tenido participación directa en los cargos del Palacio –mientras que los partidos tradicionales sí tienen sus cuotas–, no se ha presentado el articulado para crear el Ministerio de la Igualdad y el movimiento feminista alega que no se siente representado por las decisiones del gobierno.