“Petro no representa la institucionalidad”: Fiscal Barbosa crítica al presidente y admite que usa aviones comerciales por temor

Son dos cosas que hay que distinguir. Una es la producción del crimen en Colombia y otra la producción de la investigación. Nosotros lo que hacemos es investigar. Nuestro trabajo no es preventivo. Lo que estamos viendo en muchos lugares del territorio nacional es un aumento del crimen, pero eso no significa que la Fiscalía trabaje menos. Estamos aumentando el porcentaje de esclarecimiento de delitos, pero siguen creciendo las condiciones de crimen en muchos lugares del país.

Se debe decir la verdad cuando nos dicen ‘es que no se ha hecho mucho contra el fenómeno del paramilitarismo en Colombia’, como ha venido repitiendo Gustavo Petro. Hicimos en cuatro años lo que no se había hecho en 14 años en la aplicación de esa ley.

El sometimiento ya lo definió la Corte Constitucional a través de la Ley de Justicia y Paz, precisando que se requería verdad, garantías de no repetición, reparación integral y un tiempo de reclusión. Ante todo ello, yo sí creo que están cañando a estas personas y al hacerlo lo que están es aplazando decisiones con fundamentos en normas que hoy no existen.

El presidente Gustavo Petro cree que utilizando el celular y la cuenta de X va a cambiar la estructura institucional del país. Se requiere ir al Congreso, entender que eso sea jurídico y que sea posible discutirlo nacionalmente. Yo le había dicho al presidente el año pasado, en enero, que la Fiscalía acompañaba un proceso de sometimiento colectivo, que no había ningún inconveniente. Le dije que fuéramos al Congreso y cuando vamos, inmediatamente lo que buscan es que crear una especie de sifón para meter a través del concierto para delinquir todas las conductas que tengan que ver con narcotráfico y con delitos comunes para que esas personas queden sin ningún tipo de problema en Colombia. Eso no es un mecanismo de sometimiento a la justicia.

Sí, los están engañando básicamente porque les están diciendo que les van a resolver un problema cuando el gobierno de Gustavo Petro y su equipo ni siquiera tienen las herramientas jurídicas para resolverlo. No existe ley de sometimiento, ni mecanismos jurídicos para poderlos asimilar a lo que está ocurriendo en los procesos de paz con el ELN y con las disidencias de las Farc. Lo que hicieron fue montar una estrategia de diálogo y decirles que les iban a resolver un problema y –se lo digo hoy–, no se los van a resolver.

¿Qué es lo que está ocurriendo al no capturar a esas personas? Pues que ellas son las que producen más muertes. Hoy tenemos, por ejemplo, en las diferentes comunas, como Candelaria, Robledo o Aranjuez fenómenos de homicidio, microtráfico, hurto o extorsión. Los homicidas están con órdenes de captura y no se han capturado.

Volvemos al mismo escenario. En Medellín hoy tenemos 174 homicidas caminando por las calles. Todas las órdenes de captura están vigentes, pero no solamente acá, en Bogotá, Cali, Barranquilla o Santa Marta. ¿Por qué no se capturan esas personas? Gran parte son cabecillas de estructuras que delinquen en las diferentes comunas, pero no los capturan –me imagino–, porque tampoco hay una acción de despliegue de la Policía dentro de las ciudades o porque existen también esos planes de Paz Total y esas mesas que hacen que se vuelvan inútiles esas capturas.

En septiembre pasado usted dijo que antes de irse de la Fiscalía iba a dar resultados frente a lo que ocurrió en la campaña presidencial de Gustavo Petro en materia de financiación. ¿En qué va eso a un mes de dejar el cargo?, ¿logrará cumplir la promesa?

Esa es una investigación que está en curso y espero que haya resultados antes de que salga de la Fiscalía. Sin embargo, es una investigación que tendrá resultados seguramente en febrero. No le puedo dar una fecha. No sé exactamente porque no conozco todo el cronograma, porque quien lleva el caso es un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde que son varias investigaciones, una de ellas en la Fiscalía Anticorrupción y en el Congreso en la Comisión de Acusaciones

En el caso de la Fiscalía hay dos focos y hay unas denuncias por presuntos ingresos ilícitos de la campaña, reportados o no reportados. La Fiscalía tendrá que tomar una decisión sobre ese tema, pero no me puedo comprometer a decirle que estará el 12 de febrero resuelto. Continuaremos y seguramente en febrero habrá algún resultado.

Usted pensaba que iba a estar el tema resuelto, pero ahora no está tan claro...

Creo que vamos a tener resultados en febrero. Yo me voy el 12 de febrero, espero que esté en febrero. El hecho de que Francisco Barbosa esté o no esté es irrelevante porque los fiscales son autónomos e independientes y tendrán que tomar las decisiones que correspondan. En eso quiero ser súper claro.

Hay decisiones de la Fiscalía General que tienen que continuar y acciones que tienen que continuar, por ejemplo en el caso Odebrecht. El balance de Odebrecht es que mi administración deja 106 imputaciones nuevas, muchas de ellas con acusaciones.

Leía que un medio decía ‘los chicharrones que hereda el próximo fiscal’. Obviamente que cualquier fiscal hereda muchos chicharrones porque los procesos avanzan. Pero 106 imputaciones en un proceso que se entendía muerto hace cuatro años, que no iba para ningún lado y que hoy tiene a excandidatos presidenciales y una exministra acusada, lo que nos demuestra es que el camino de la Fiscalía no termina con Francisco Barbosa, sino que continúa también en el marco de las investigaciones que tienen los otros fiscales.

Pero en el caso de la campaña Petro, con los audios de Armando Benedetti hablando del ingreso de $15 mil millones y diciendo que si hablaba todos iban para la cárcel, ¿como fiscal no le da cierta angustia de no dejar el tema resuelto?, ¿no siente que pierde la oportunidad de hacer un trabajo de investigación?

De las cosas que he tratado de hacer en la administración y que ha sido regla de oro, también porque estoy rodeado de personas que trabajan en la Fiscalía desde hace muchísimos años –la misma vicefiscal lleva 30 años en la entidad–, es que aquí no hay que funcionar con la emoción, sino con la razón.

Lo que el expediente tenga deber ser fundado en el derecho y tiene que tener elementos suficientes, razonables e importantes para poder llegar a donde un juez y lograr una decisión. En el fondo lo que hacemos con el sistema acusatorio es jugarnos la vida cada vez que estamos frente a un juez. El fiscal se está jugando la vida con su argumentación para que le validen o no le validen su actuación.

En este caso concreto, los elementos que se tienen, según los fiscales, no dan para tomar decisiones rápidas y apresuradas. Seguramente las decisiones que se tomarán se harán con rigor.

El país ha visto, por ejemplo, que adelantamos el caso del fiscal Marcelo Pecci o de Mauricio Leal, que fueron casos relevantes a nivel nacional. También los casos de corrupción que se habían planteado aquí en la ciudad de Medellín, que fue además uno de los temas gruesos y antes de irme presentaré la segunda fase. El 9 de febrero vengo a Medellín como último punto de mis movimientos nacionales a presentar un resultado de la acción de la Fiscalía y hacer un consejo de seguridad departamental y municipal.

Para concluir el tema de la campaña no hay que pasar por alto que el gerente de esa campaña es Ricardo Roa, el hoy presidente de Ecopetrol. Es decir, este caso está en el corazón del poder...

Corazón del poder de marionetas. Donde se presentó el mayor desfalco del país, más que el cartel de la contratación en Bogotá, fue con un senador (Mario Castaño) que articulaba con múltiples alcaldes y afectaba a cuatro regiones del país. Es decir, el que usted me plantea tiene sus propias dimensiones.

Se lo digo porque quien hoy gobierna la mayor empresa del país es una persona que aparentemente cometió irregularidades al gerenciar la campaña del presidente. Pero también está lo dicho por Armando Benedetti, lo que Nicolás Petro alcanzó a decir con Day Vásquez o los líos con los testigos electorales...

Creo que se tomarán decisiones pronto sobre todos estos temas. Cuando lo he dicho es porque no es una especulación. Habrá decisiones y seguramente el camino que tendrá la Fiscalía, independientemente de que se tome una decisión rápida en la elección del próximo por parte de la Corte Suprema de Justicia o que se encargue a la vicefiscal, estará atiborrada de decisiones judiciales. En eso tenemos una claridad total.

Es decir, yo me voy el 12 de febrero de la Fiscalía y se tomarán decisiones hasta ese día en mi Fiscalía, y el 13 de febrero –si está al frente la señora vicefiscal–, se seguirán tomando decisiones. Y si llega otra fiscal se seguirán tomando decisiones, porque las investigaciones no dependen del fiscal que llegue. Depende del trabajo que haga cada fiscal, que es autónomo e independiente de la Fiscalía.

A propósito, usted ha mencionado varias veces en condicional que quedaría la vicefiscal Martha Mancera como fiscal general, ¿eso ya es un hecho o no?

No, simplemente hablo hipotéticamente, porque no puedo ser tan irresponsable de creer que va a haber fiscal General el 25 de enero.

Pero la vicefiscal Mancera quedará como fiscal general... ¿eso es un hecho?

Es un hecho, es una decisión que ya tomé como fiscal General. El 13 de febrero, si no ha sido elegida ninguna fiscal de la terna en la Corte, la decisión del fiscal Francisco Barbosa es que Martha Janeth Mancera sea fiscal General encargada en el país. Es una decisión que no voy a cambiar. Yo he sido así, de una pieza. No me modifico. No me tuerzo. No cambio de pareceres. Y ya le informé al equipo lo que voy a hacer. Y el señor Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte, en ese escenario sería vicefiscal General encargado.

Había una pelea entre sectores del petrismo y ustedes con el tema de la vicefiscal Mancera, a quien señalan de haber participado en un supuesto encubrimiento de un narcotraficante, ¿eso ya es un capítulo cerrado o en qué va eso?

Es un capítulo cerrado completamente.

¿Y las denuncias de los dos agentes del CTI que aseguran que fueron perseguidos luego de alertar los supuestos nexos del narcotráfico con el jefe del CTI en Buenaventura?

Es un asunto que entiendo está siendo investigado por un fiscal delegado ante la Corte. Hay un narcotraficante que fue condenado, que dice que esas dos personas realizaban actividades delictivas con él. ¿Qué tiene que ver la vicefiscal Mancera?

¿Esos fueron los dos que supuestamente denunciaron a la vicefiscal Mancera?

Aquí lo que ha habido –se lo digo con claridad y eso lo sabe Gustavo Petro–, es que hay una estrategia que me fue informada a mí en octubre para atropellar a la vicefiscal Mancera. Es una persona que fue directora seccional del Valle, directora del CTI en Cali, fiscal del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que goza de la confianza de ese país (en donde estaremos el 24 de enero en una visita con el Departamento de Justicia y con el fiscal General de Estados Unidos), que ha trabajado para desmantelar el cartel del Norte del Valle, que resolvió el problema de los casos de los desmembramientos Buenaventura, que participó en la extinción de dominio más grande del país y que lleva 30 años en la entidad. Pero fue denunciada por bandidos.

Entonces empiezan a recuperar archivos y a tratar de construir una estrategia para presionar a la Corte Suprema para que elijan rápidamente a una fiscal para acabar la reputación de Martha Janeth Mancera.

Cuésteme lo que me cueste, no voy a permitir que mancillen la honra de mis funcionarios. No soy un típico servidor que se corre y deja que acaben a sus funcionarios. Hay gente que si cometió delitos tendrá que responder. A la vicefiscal Mancera no la conocía antes de mi llegada a la Fiscalía y lleva cuatro años dando vueltas conmigo en el país, trabajando, acompañándome a todos los lugares, respaldándome y jugándose la vida también con estos temas.

Todo, como para yo permitir que un gobierno como el de Gustavo Petro, dirigido por una persona que tiene un pasado delictivo y que no le ha dicho la verdad al país, porque ¿qué verdad le ha dicho Gustavo Petro a las víctimas del M-19, qué reparación, qué reconciliación? Cada vez que veo un ataque de Gustavo Petro contra Martha Mancera la felicito, porque es una persona que está encarnando una función que no merece en Colombia. Y en ese sentido no voy a permitir que le pasen encima ni a la Fiscalía, ni a ella, ni a los demás funcionarios, para que nos vuelva una empresa criminal.

No. La Fiscalía lo que ha hecho –en el marco de lo que avanza y estructura–, es tratar de construir un mejor modelo para tener un mejor país. Eso es lo que hemos hecho.

Esos comentarios suyos sobre el presidente Petro, que son bastante fuertes, ¿no podrían interpretarse de alguna manera como un ataque a la institucionalidad? Al fin y al cabo se trata del presidente que eligieron los colombianos.

Gustavo Petro hoy no representa a la institucionalidad colombiana.

Fue el presidente elegido por los colombianos...

Sí, eso es un accidente dentro de una democracia y todos lo tenemos que aceptar hasta el 7 de agosto de 2026. Pero cuando veo que quieren pasar por encima de la Constitución, cuando me mandan una carta y me dicen que tengo que sacar mafiosos de la cárcel sin orden ni sustento jurídico, cuando pasa por encima de las competencias y dice que el jefe del fiscal ‘soy yo’... creo que el respeto uno se lo gana.

Planteo lo siguiente. Cuando él dice ‘yo quiero una reforma a la justicia donde haya la verdad, porque la verdad no se ha dicho en Colombia’. Respondo ‘muy bien, digamos la verdad todos en el país’. Estoy listo a participar en el debate de la verdad. Metamos una Comisión de la Verdad por el M-19 en

Colombia. Miremos la ley de amnistía de Gustavo Petro. En Argentina la echaron para atrás. En Chile también y en Perú. Entonces que nos diga exactamente qué fue lo que hizo, porque uno cuando tiene rabo de paja no se puede arrimar a la candela. Volver mafioso a los empresarios, al fiscal y a todas las entidades es muy fácil. Pero uno tiene que encarnar la institucionalidad. En el marco de esa situación he tenido que enfrentar no solamente al presidente. Pero lo he tenido que enfrentar defendiendo la institucionalidad.

¿Ha temido por su vida en este Gobierno?

Por supuesto. Incluso hubo una situación complicada en agosto frente a un posible atentado del ELN. Funcionarios del Ejército llegaron a la Fiscalía y nos informaron esa situación. Pero más allá del temor, uno empieza también a tener una especie de piel de rinoceronte en estos cargos. He tenido que enfrentar una cantidad de cosas en este Gobierno básicamente sin haber querido tener que decir ‘voy a oponerme a algo’.

Yo quería que esto funcionara bien. El 7 de agosto, cuando arrancó el Gobierno, mi mensaje fue de tranquilidad y articulación. El 19 de agosto me reuní con el presidente. Pero cuando ya me empiezan a decir que tengo que firmar la salida de narcotraficantes de la cárcel sin orden jurídica o sin sustento; cuando nos secuestran a los fiscales en Tarazá y ni siquiera hay una respuesta del Gobierno; cuando nos enfrentamos a que el ministro de Justicia presenta un proyecto de ley de humanización en donde quiere suprimir cuatro disposiciones que persiguen al narcotráfico, entre ellas la importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína, pues levanto la mano y digo ‘eso no está bien. Este Gobierno no puede hacer eso’.

A partir de ahí, en octubre, empieza una andanada, una presión y una forma de criminalización de la entidad que yo no voy a aceptar. Yo defendí la entidad decentemente y estoy abierto a discutir en cualquier escenario los resultados de la Fiscalía. Pero que a mí no me vengan personas que tienen rabo de paja a decir que contemos la verdad. Pues contamos la verdad y contemos toda la verdad. Cuando quemaron el Palacio de Justicia yo tenía 12 años.

Es Gustavo Petro el que dice que el señor Alfonso Jacquin y Andrés Almarales eran ídolos políticos. Lo dice en la página 98 a la 100 de su libro. Es el señor Carlos Pizarro –según revela en una publicación reciente Ángel Beccassino, que recogió los cassettes de Pizarro–, quien dice que la solución para el país es tener una alianza con el narcotráfico. Reconoce que hubo asesinatos o ejecuciones extrajudiciales en el M-19. Yo no lo estoy diciendo. Lo que pasa es que como aquí muy poca gente lee y averigua. Entonces hagamos el debate nacional todos sobre ese escenario o básicamente construyamos entre todos una institucionalidad que merece mirar para adelante.

Incluso usted utiliza aviones comerciales por su protección...

Sí, viajo en avión comercial desde octubre de 2022.

¿Teme que pueda ocurrir un accidente fatal?

No, por eso yo no me monto en esos aviones oficiales, ni nada. Me siento muy cómodo con la gente, que ha reconocido el trabajo de la Fiscalía y del fiscal. Me siento muy complacido y muy feliz de lo que lo hemos logrado. Y la gente ha reconocido eso en las calles. No hay nada más tranquilizante que salir, poder caminar y que la gente agradezca lo que se ha hecho por la institucionalidad del país.

No soy una persona que participa en un coro para decirle a Gustavo Petro o a su gobierno que tengo que estar de acuerdo con lo que hacen o no hacen. Yo me dedico al tema institucional y fue agredido. Por ende, tuve que salir a defender la Fiscalía. Esa es la visión que tengo y si se sintió agredido el presidente y su Gobierno con mi posición, es un asunto que no me compete a mí, sino que le compete al país analizarlo en su momento.

Es más, uno podría pensar que incluso usted les ha hecho pasito, como se dice aquí en Antioquia, en el caso de la campaña presidencial, en las denuncias de Nicolás Petro e incluso en lo de Laura Sarabia. ¿Hubo algún tipo de consideración por la figura de la familia del presidente?

Repito: como lo mío no era pasional, sino era racional, y como la Fiscalía funciona con elementos de prueba, pues se toman las decisiones. Jamás llamo a un fiscal y no hay un fiscal en Colombia que diga ‘me llamó el fiscal Barbosa a decirme que tome una decisión rápida’. Jamás. Nunca he conversado con un fiscal sobre un caso en esta Fiscalía. Ojalá ese sea un buen ejemplo para los próximos fiscales generales, porque uno se quita de encima problemas y dolores de cabeza.

La gente lo que tiene que hacer es trabajar. Yo no iba a meterme en ese caso porque teníamos, si se quiere, una desavenencia entre la Fiscalía y la Presidencia. No iba a arremeter contra el presidente, ni lo voy a hacer. Creo que tampoco uno puede utilizar la Fiscalía para perseguir a nadie. Esa ha sido mi posición si no hay elementos suficientes de prueba para poderlo hacer.

De hecho, de las investigaciones que usted plantea, el caso de Nicolás Petro es una investigación que no surge de la Fiscalía. Surge de la compañera o esposa de Nicolás Petro que se acerca a la Fiscalía y entrega unos elementos. En el caso de Laura Sarabia es un medio de comunicación el que informa que ocurrió un episodio en la Casa de Nariño. En el caso de las discusiones de la financiación de la campaña, no es la Fiscalía General, sino son terceros los que se acercan.

El asunto no es tanto pensar que la institución que cumple una función judicial es la responsable de la desgracia de alguien, sino más bien hay que ver las desgracias en su propia casa, en su propio entorno. Y aquí lo que ha ocurrido son unas circunstancias que le han surgido a la Fiscalía y se toma sus tiempos para tomar las decisiones.