¿Al estilo Duque? Petro tocó la guitarra durante encuentro con empresarios españoles

Aunque no hay videos del momento en que el mandatario colombiano se apropió del instrumento musical, en redes sociales no han perdonado la oportunidad y desde que se compartió la imagen no han parado las comparaciones de Petro con el expresidente Iván Duque, quien en repetidas ocasiones también dejó en evidencia su gusto por la música.

En contexto, Iván Duque habló sobre su nueva faceta como músico

El expresidente Iván Duque reveló que se encuentra en otra faceta de su vida al lado de su familia y sus instrumentos musicales, dejando a un lado su pasión por la educación y la política. En entrevista con la periodista española Eva Rey, el exmandatario aprovechó para hablar de varios temas, a siete meses de su salida de la Presidencia de la República.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, dijo el expresidente.