La senadora Piedad Córdoba respondió esta semana a los señalamientos que hizo Verónica Sarauz, esposa de Fernando Villavicencio, en los que la vinculó con el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, y aseguró que interpondrá la respectiva denuncia por tales afirmaciones, las cuales negó tajantemente.

“Ella está aprovechando una oportunidad y a ella no le sirve lo mío porque a ella no la van a indemnizar porque me culpe a mí, a ella la indemnizan si dice que es un crimen de Estado, que es detrás de lo que ella está”, dijo Córdoba al referirse a Sarauz.