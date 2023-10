“Después del triunfo en las (elecciones) legislativas y presidenciales , el Pacto Histórico no desplegó suficientes acciones en la dirección de consolidarse como alternativa a nivel local y propició, por el contrario, la dispersión y la desunión organizativa ”, expuso la senadora.

La senadora también cuestionó la efectividad de la gestión del gobierno de Petro , pues aseguró que en las “regiones no han llegado aún los cambios socio-políticos esperados por el gobierno del cambio y eso hace que la movilización en las urnas por un voto consciente no se exprese de forma masiva”.

En esa línea, señaló que la derecha ha utilizado una estrategia “antigobiernista” utilizando los errores del Gobierno en las regiones para, según ella, “reacomodarse para mantener sus privilegios políticos y económicos y estar mejor ubicada para la contienda del año 2026”.

Otro congresista de la bancada de gobierno que vaticina que la centro-izquierda no le irá bien este domingo es Ariel Ávila, de la Alianza Verde, quien aseguró que el Pacto Histórico y los verdes flaquearán ante candidaturas regionales sólidas.

“Erasmo Zuleta tiene a todos unidos en Córdoba; Yamilito (Yamil Hernando Arana), en Bolívar, es una cosa aterradora, no hay quien no esté con él. Eso va a llevar a que ellos barran. ¿Eso qué significa? Que el Pacto Histórico no va a ganar nada y nosotros los verdes casi nada, vamos a ganar cuatro o cinco cosas importantes”, dijo Ávila en El Tiempo.