La reconocida revista inglesa The Economist le dedicó un editorial al mandatario colombiano en el que –en contravía de la esperanza con la que se hizo elegir–, le enrostró que es “profundamente impopular” y que “es probable” que sus aliados “se enfrenten a una paliza (...) y una derrota aplastante”.

Sin embargo, pasado poco más de un año de la llegada del mentado “gobierno del cambio”, parece que la estrategia de desmarcarse de Petro y hacerle oposición es el caballito de batalla más efectivo para arañar votos y sacar réditos. No es una mera percepción local.

No es una novedad que, por cuenta de los tiempos del calendario electoral, las regionales se terminen convirtiendo en un referendo para premiar o castigar al mandatario de turno. Quedó en evidencia en el gobierno de Iván Duque, cuando en 2019 la centro-izquierda tuvo un marcado impulso territorial.

Quizá uno de los casos más marcados es la capital de Antioquia, donde Federico Gutiérrez –que viene de ser candidato presidencial con banderas opuestas e ideas contrarias a las del hoy Jefe de Estado–, no solo ha alertado por las falencias y debilidades Petro, sino que relaciona a su más cercano contendor, Juan Carlos Upegui, con el mandatario por sus vínculos con el exalcalde Daniel Quintero, también de la primera línea del petrismo.

En Bogotá ocurre una situación similar con un ingrediente adicional: el metro, un anhelo de más de medio siglo en la capital. Aunque ya hay un proyecto elevado andando, con un inédito 26 % de avance de obra, Petro insiste en su idea de integrar un tramo subterráneo (como lo ideó en su alcaldía), lo que retrasaría las obras 6 años e implicaría costos adicionales por al menos $12 billones, aun cuando promete que no habrá traumatismos y que la Nación asumiría el 100 % del valor de la obra.

Barranquilla, Cali o Bucaramanga no son la excepción y allí puntean candidatos que toman distancia del mandatario y que no se atreven a darle un apoyo irrestricto. Lo cierto es que la propia encuesta Invamer trae un dato revelador: durante el primer gobierno de izquierda en Colombia hubo un giro a la derecha en afinidad política (ver infografía al final).

Otra es la postura de Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario. Si bien reconoció que la popularidad del presidente es un factor en juego, el profesor sostuvo que estos comicios no se pueden interpretar como un plebiscito teniendo en cuenta que las elecciones regionales tienen sus propias dinámicas, en las que inciden tanto el voto castigo como la influencia de cacicazgos y baronesas de la mano de maquinarías electorales.

“Son elecciones locales y hay que analizarlas en sus propios términos. Es un escenario muy fragmentado y complejo. Por supuesto hay influencia, pero es uno de los motivos para los electores entre muchos otros y probablemente no el principal para la gran mayoría”, sostuvo.

Por si fuera poco, en la ecuación electoral hay que tener en cuenta que, a diferencia de los holgados resultados que obtuvieron en las elecciones legislativas, el Pacto Histórico no logró llegar cohesionado a las regionales y sus diferentes partidos terminaron, en algunos casos, coavalando candidatos de la mano de los partidos políticos tradicionales.

“El Pacto Histórico no es un jugador fuerte en el ámbito local. La izquierda tiene bases en Bogotá y en algunas otras ciudades, pero no mucho más allá. Para el Pacto es una ocasión perdida porque con su victoria en el ámbito nacional el año pasado hubiera podido aspirar a construir bases locales que no tiene, pero la caída en la popularidad del presidente le hace esta tarea difícil”, agregó Basset.