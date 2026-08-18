Polémica por entrega de balones de Abelardo en Chocó y paseo del ministro de Vivienda

El presidente Abelardo de la Espriella ha estado, como se dice, al frente del cañón desde el primer día de la tragedia del terremoto. Ha recorrido una y otra vez los sitios afectados, ha sostenido reuniones para diseñar la reconstrucción y ha mantenido al país informado.
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Sin embargo, no faltan los detalles polémicos. La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Buenaventura, este domingo con puente festivo, terminó con el cuestionamiento por la entrega de balones de fútbol. En principio entregar estos implementos deportivos no tendría porque ser criticado, lo que produjo malestar fue el hecho de que los balones y las camisetas tenían el logo de “Defensores de la Patria”, el partido del mandatario.
Videos difundidos en redes sociales muestran al mandatario lanzando estos balones desde una camioneta.