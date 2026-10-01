Video | Así se llevaron al testigo Monsalve a la cárcel de Cómbita; “el bandido fue trasladado”, dijo De la Espriella

Un hombre camina en piyama beige y naranja, encadenado de pies y manos. Su nombre es Juan Guillermo Monsalve y está entrando fuertemente escoltado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Se le conoce por su rol como testigo “estrella” en el caso de presunto fraude procesal y manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mientras pasa el video, suena una guitarra eléctrica amplificada, al estilo de grupos como Nirvana o Guns N’ Roses. Le mete dramatismo al video en el que funcionarios del Inpec reciben al privado de la libertad para cortarle el pelo, la barba y ubicarlo en el lugar. Hacia el final, sale un mensaje, que imita a los de un lote vacío, que dice “no se vende, no se arrienda, no se permuta”. Pero esta vez se lee: “Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”.

El material fue publicado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó esta semana el traslado de Monsalve, quien tiene 48 años y está condenado a 44 años en prisión por el delito de secuestro extorsivo. “El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita. ¡Monsalve, bienvenido a la Patria Milagro!”, escribió el presidente De la Espriella en su cuenta de X.

Esa última frase se hizo famosa tras una escena en la que, acompañado de un grupo de policías en Cali, el jefe de Estado llegó a una vivienda donde se estaba capturando a un hombre señalado de participar en actividades criminales. Llamó la atención que De la Espriella lo miró y dijo. “Creía que podía desafiar al Estado. Bienvenido a la patria milagro”, como él le dice a su Gobierno. El video del traslado de Monsalve y el de la operación en Cali hacen parte de una serie de contenidos de las comunicaciones presidenciales en los que la seguridad ha mandado la parada. Por eso, los materiales tienen estética, música y ambiente de un tráiler de película de acción o de la serie CSI. En esos, además de anunciar las capturas, han resaltado las imágenes de las operaciones en las que el presidente ha estado en la calle, vestido con chaleco antibalas, gorra y pistola al cinto.

Rol de Juan Guillermo Monsalve en el caso contra Álvaro Uribe

Desde 2011, Juan Guillermo Monsalve empezó a configurarse como uno de los testigos “clave” en el expediente que se construyó contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Durante el juicio al expresidente, Monsalve desfiló como testigo estrella de la Fiscalía, porque supuestamente vio cómo se fundó el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Hacienda Guacharacas, que era propiedad de Uribe y su hermano Santiago. Monsalve vivía en esa hacienda porque su papá era el mayordomo. Su presencia en el juicio es una de las grandes controversias de debate jurídico en el caso. La defensa del expresidente Uribe aseguró toda la investigación que no se podía probar que Monsalve hubiera sido un paramilitar porque no hay nada que lo acredite como tal. De hecho, no hay registros de su nombre ante Justicia y Paz, el proceso que desmovilizó a miles de personas de las AUC y otros grupos para estatales. Él mismo le afirmó a la Fiscalía que nunca conoció directamente al expresidente Uribe Vélez y que solo se topó con él en un evento de campaña política y en la inauguración de una cooperativa en el corregimiento de San José del Nus (San Roque, Antioquia). Le puede interesar: “Un bandido redomado”: Abelardo ordenó el traslado de carcel de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso Uribe El preso también insistió en que en 2018 sostuvo algunas reuniones con Diego Cadena –entonces abogado de Uribe Vélez– y que en ellas habría sido presionado para favorecer, con su testimonio, al expresidente Uribe y perjudicar a Iván Cepeda, senador y víctima acreditada en este caso. Entre las prebendas que habrían ofrecido, se evaluó la posibilidad de que el señalado paramilitar aterrizara en la Jurisdicción Especial de Paz, pero al no encontrar camino jurídico, le habrían ofrecido una posible revisión de sus sentencias. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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