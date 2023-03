Registrador levantó tierrero tras plantear aplazamiento de elecciones

Otro claro ejemplo fue en las elecciones presidenciales de 2001, que se realizaron en medio de amenazas de seguridad justo después del fracaso del Proceso de Negociación del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc. Pese a que en ese año se registraron 27.840 asesinatos, 1.301 más que en 2000, las elecciones se realizaron con un amplio despliegue de seguridad.

El presidente del partido Colombia Justa Libres, Ricardo Arias, aseguró que si la Registraduría cede a una suspensión de la cita electoral de octubre solo le daría gusto a los violentos. “Cuidado con pensar siquiera en aplazar las elecciones de octubre. Medidas de esa naturaleza serían el reflejo de un Estado que retrocede fruto de la intimidación. Es impensable”, advirtió Arias.

Por su parte, el senador opositor Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que no se puede desconocer que el país atraviesa por una crisis de seguridad que, considera, no brinda garantías tanto a candidatos y electores. “Antes había una voluntad de combatir el crimen, hoy no la estamos viendo. Hoy no existen garantías y esto ya está advertido”, apuntó Motoa.

A la par de esta discusión, la Fiscalía advirtió que en Caquetá los ilegales están carnetizando civiles y mostró su preocupación por las elecciones.

Al respecto, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que tiene información sobre un grupo armado ilegal que estaría exgiéndole carnets a la población para circular en el Caquetá y advirtió que esta situación afectaría las elecciones de octubre.

“La información en principio que tenemos es que son disidencias de esas organizaciones, disidencias de Farc y vamos a verificar exactamente a qué se refieren esos temas”, dijo Barbosa.

Entre tanto, el senador Ávila señaló que este tipo de situaciones se pueden enfrentar con el Plan Democracia y apuntó que “el hecho de que exista el riesgo no significa que uno tenga que suspender los procesos electorales. Una persona tan cuestionada como Alexánder Vega no debería ser registrador, esa propuesta es ridícula”.