Policía, sin paso a casas ruidosas

Decisiones de la corte que no satisfacen al gobierno

Las recientes decisiones de la Corte Constitucional no han calado en el gobierno del presidente Iván Duque, quien, en el caso del consumo de alcohol y drogas en el espacio público, manifestó que no estaba de acuerdo con lo planteado por la Corte, pues “lo que me motiva es la defensa de la familia y en 10 meses con ese decreto, logramos liberar más de 11 mil parques y miles de entornos escolares porque nos duelen esos niños de muchos hogares vulnerables en Colombia que caen en la drogadicción”