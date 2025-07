“El sistema de agendamiento está a su máxima capacidad”, reconoció ayer la Cancillería, que reveló que solo en Bogotá, en las dos sedes que operan de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. , se han atendido hasta 4.600 personas. Ello indica que cada hora al menos 500 colombianos –los afortunados que consiguen una cita– acuden para renovar o expedir su pasaporte. El temor no es infundado.

Aunque Sarabia defendió que la estructuración requería mínimo nueve meses, Saade se declaró confiado de que antes de septiembre se materializará la contratación. Sin embargo, ayer sorprendió con una declaración que despertó aún más dudas: “Hoy no se ha firmado el convenio”, admitió, al tiempo que quiso bajar al temperatura al señalar que Portugal ya cuenta con la infraestructura instalada y que hoy se reunirá con funcionarios de ese país.

“Déjennos trabajar, dejen que las cosas den su fruto. Les voy a mostrar el documento final. Déjenme, denme un tiempo (...) No nos afanemos”, dijo a la emisora W Radio, ratificando en que los colombianos pueden tener “la plena seguridad que no se van a quedar sin pasaporte. No se dejen meter miedo”, concluyó.

Otra es la postura de Sarabia. Tras denunciar una indebida injerencia, lanzó críticas contra Saade y confirmó que este martes comenzará el empalme con la vicecanciller Rosa Villavicencio, quien asumirá como encargada. “Puedo decir oficialmente que mi tiempo en el Gobierno ha terminado”, manifestó.

Previamente, –por solicitud de Sarabia– un grupo de funcionarios de la Procuraduría se tomó este lunes la sede de la Cancillería para ejercer tareas de “vigilancia preventiva” al proceso. De fondo hay una suerte de blindaje de la saliente canciller ante líos jurídicos y disciplinarios por una eventual crisis en la prestación del servicio.