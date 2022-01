Alejandro Gaviria criticó a la coalición Centro Esperanza, ¿qué dijo?

Pinto es el primer senador liberal de la línea del jefe del partido, César Gaviria, que se une a la campaña de Alejandro Gaviria, luego de que en octubre del año pasado se rompió la alianza que tenía el liberalismo con el aspirante presidencial.

En cuanto a propuestas, Gaviria destacó que “aquí (Magdalena) la educación no ha empezado, se ha apagado. El Gobernador tomó una decisión que no me parece acertada de no volver a las clases presenciales. Hay que volver ya a las clases presenciales”.

Planteó además que “yo no estoy de acuerdo que el Gobierno nacional, por razones políticas, haya abandonado el departamento (Magdalena), pero tampoco estoy de acuerdo que en lugar de trabajar conjuntamente se dediquen a pelear y mientras tanto la gente jodida”.

Gaviria estará este jueves y viernes de gira por el departamento del Magdalena con visitas a Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación.