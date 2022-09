“Desde el 2 de septiembre no me tomo un trago”: Álex Flórez contó detalles del escándalo en Cartagena El senador del Pacto Histórico dijo que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero no conocía de sus problemas con el alcohol, pero sí “podía sospecharlos”.

Flórez insultó a tres patrulleros de la Policía a las afueras de un hotel en Cartagena. FOTO: Tomada de redes sociales