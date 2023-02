“Lo primero es que, como ministro del Interior, espero que eso no pase y que la coalición funcione adecuadamente, que seamos capaces de explicar la bondad de las reformas para que se entusiasmen a votar las mayorías del Congreso. En caso de que no pasen, pues nos queda el recurso de la insistencia, de volverlas a presentar y de perseverar en esa lucha por lograrlas, de buscar con los mecanismos que tenemos constitucionales, como el presupuesto y el Plan de Desarrollo, y todas estas iniciativas, cumplir de la mejor manera el programa de Gobierno”.

“Ahora la palabra la tiene el Congreso. Bajo ninguna circunstancia el Presidente está diciendo que no vamos a respetar las decisiones del Congreso, pero sí estamos diciéndole que tenga en cuenta las necesidades de la gente que está en la calle y que está gritando que, por favor, se les tenga en cuenta en estas decisiones. Al final, el Congreso es el que toma las decisiones y hemos demostrado que somos respetuosos de ellas. Acabamos de tramitar una legislatura completa en la que presentamos proyectos; unos no se lograron terminar, otros están a mitad de camino, otros han sido cambiados, mejorados. Hay, incluso, iniciativas de los congresistas que nosotros hemos entrado a apoyar como la de cannabis de uso adulto o la de protección de los animales contra la crueldad en su trato. Entre todos demostramos que podemos construir una legislatura bien informada y que le sirva al país”.

“Han reconocido todos los actores que hay que reformar y mejorar la salud. Con las encuestas que dicen que el 60 o hasta el 70 por ciento está satisfecho, pues resulta que hay un 30 por ciento que en términos de millones de colombianos representa a millones de colombianos a los que no les llega el servicio adecuadamente. Estamos pensando en ellos, no solo en quienes habitan en estratos altos en las ciudades, sino en el campo y en el sector de la ruralidad que no tienen acceso eficaz y, por ende, cultivan más enfermedades y se deteriora la vida, tienen más dificultades para el tratamiento de enfermedades costosas. Y la medicina preventiva, la salud que le llega cerca a la gente, va a prevenir y a evitar la evolución hacia enfermedades de alto costo”.

“Eso lo que prueba es que no estamos haciendo un Gobierno populista, simplemente con lo que dicen las encuestas, sino que estamos haciendo un gobierno, por ejemplo, para que la salud, que es el tema que se me propone con la pregunta, le llegue a la totalidad de los colombianos sin discriminación y sin obstáculo alguno. Pasar al modelo de la atención primaria territorializada implica que vamos a tener centros de atención de salud en el Amazonas cerca a la gente, o en el Guaviare cerca a la gente, o en cualquier parte del territorio colombiano y no solo concentrada en los centros urbanos. La salud tiene un despliegue muy importante y gran nivel de cobertura precisamente porque la tienen los grandes centros de población. Y ahí seguramente hay una buena atención”.

Ministro, a propósito del Congreso y lo abordado en esta entrevista, ¿sí le dan los tiempos para sacar todo lo que quieren pasar por el Capitolio?

“La decisión de comenzar las extras el 6 de febrero y comenzar a presentar estos proyectos delicados en su trámite por lo difíciles en el abordaje del debate, por la especialidad de los temas, por la complejidad de las decisiones que vamos a tomar en cada votación, nos hizo pensar que extender las sesiones de 13 a 19 semanas era lo que teníamos que hacer para garantizar el trámite de todas ellas. Yo confío en que seamos capaces de sacar las reformas más importantes que el Gobierno está priorizando en la agenda del Congreso. Las reformas laboral y pensional llegarán el 16 de marzo”.

Usted dijo, Ministro, que “no somos un gobierno populista”, pero la oposición los acusa de lo contrario y hasta de ser dictatoriales. ¿Cómo está la relación con esos sectores?

“Pero, además, dije que no éramos un gobierno populista por lo que afirman y utilicé la afirmación de la pregunta, y es que muy seguramente otro gobierno estaría pensando en las encuestas que favorecen algunas decisiones en alguno u otro sentido, y no estamos pensando en ellas. A veces vamos en contravía de las encuestas, lo que muestra que no es un problema de populismo, sino claramente una intención de acertar y hacer las cosas bien”.

Ministro, es la oposición la que los califica así, como dictatoriales y populistas, la intención de la pregunta es saber cómo está esa relación...

“Le acabo de contestar porque me preguntaba en torno a que la oposición dice que somos populistas y por eso respondí que no, y utilizo la pregunta para decir que no es cierto, que no somos populistas. Ahora, la relación con la oposición es respetuosa, tienen todas las garantías posibles por parte del Gobierno. En un país como estos las garantías son de seguridad, son de democracia, son de espacios para poder deliberar, y las tienen todas”.