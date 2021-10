Solo pasaron 12 horas para que el expresidente conservador Andrés Pastrana decidiera responderle a los señalamientos del exmandatario y nobel de paz Juan Manuel Santos, con lo que se desató este jueves un nuevo ‘round’ entre estos viejos inquilinos de la Casa de Nariño.

Y lo hizo a través de una carta que publicó en sus redes sociales, en la cual atacó a su homólogo luego de que este le dijera que “se suicidó” al revivirle al expresidente liberal Ernesto Samper una vieja carta de los capos Rodríguez Orejuela, en la que aseguran que sí lo financiaron.

“Si quiere debatir ante el país las financiaciones de mis campañas, de las suyas y las de Ernesto Samper, escoja usted la fecha”, dice la misiva en la que lo señaló de hacerle acusaciones infundadas y de fungir como abogado de “su socio Samper”.

La carta es el ‘golpe’ con el que respondió a las declaraciones del expresidente Santos, quien durante la presentación del libro ‘Una Conversación Pendiente’, de Ingrid Betancourt, lo cuestionó –a Pastrana– por el ‘ataque’ político que le hizo a Samper en la Comisión de la Verdad.

“Lo que hizo (Pastrana) con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la sien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al Cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado”, dijo Santos.

En su contraataque, Pastrana dijo que esas versiones son de “hampones”: “Quiero refrescar su memoria. En mi vida y en mis campañas políticas no han entrado dineros sucios ni me he escudado tras mentirosos ‘a mis espaldas’ o ‘¡me acabo de enterar!’ para obtenerlos clandestinamente”.

Afirmación que contrasta con lo que expresaron los hermanos Rodríguez, quienes dos días después de las declaraciones de Pastrana en la Comisión de la Verdad, enviaron un correo desde Estados Unidos con el que lo incriminan con el uso de dinero ilegal.

Por eso, el jueves pasado, Samper había secundado a Santos con la tesis del “suicidio político”: “Si buscaba deslegitimarme consiguió lo contrario”