“Los dos periodos anteriores en Cámara y Senado estuve en Comisión Primera, pero decidí cambiar y ahora estoy en la Comisión de Presupuesto. Me he enfrentado a muchas frustraciones en la nueva comisión, por ejemplo peleamos más presupuesto para ambiente, pero nada qué hacer, será menor que el de este año que termina (1,3 billones de pesos). En la plenaria estoy en la jugada en temas como la paz, la reforma política, y también estoy impulsando un debate de cuentas claras sobre la adaptación al cambio climático porque tenemos las metas más ambiciosas, pero sin recursos, entonces queremos como ponerlo en blanco y negro de cara al plan de desarrollo tanto en acciones del área rural como el área urbana. Esperamos que ese debate sea a finales de noviembre”.

Por fin empezó a andar la ratificación de Escazú, ¿usted cómo percibe esto?

“Ese proyecto es un claro ejemplo de lo que engavetaba el Congreso anterior, presidido por Juan Diego Gómez y ahora podemos ver que avanza. Hay tiempos favorables, pero el reto está luego en la implementación y la ejecución. Listo, chuleado el marco legal, pero ahora ejecute y cumpla, que es el desafío en todos estos frentes con una realidad internacional compleja para todos los países, y una realidad local compleja”.

Hace unos días el Partido Liberal le puso problema al Gobierno por la reforma tributaria, ¿usted, como una de las cabezas de la Alianza Verde, cómo ve el funcionamiento de la coalición de Gobierno?

“A pesar de ese reclamo, creo que todavía estamos en ‘luna de miel’, me refiero al Gobierno. Para mí la gran novedad es que el Partido Conservador sea un pilar del Gobierno de Gustavo Petro. Yo personalmente, que llevo tanto en la política, no me imaginé ver a Carlos Andrés Trujillo como un bastión de un gobierno alternativo. Son esas sorpresas que no estaban en las cuentas de nadie y que hay que ver cómo se siguen presentando, si se afianzan o no”.