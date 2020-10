El Partido de La U se quedaría sin dos de sus figuras más prominentes. En la mañana de este jueves, Roy Barreras anunció que dejaba la colectividad de la que hizo parte durante 12 años –desde 2008– y que incluso llegó a codirigir. Y horas después, su compañero en el Senado, Armando Benedetti anunció su partida, que fue confirmada por este medio.

En un video, formalizó su decisión: “Uno no puede estar en un partido que no es oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, a la renta básica ni a la microempresa....