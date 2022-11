Al hablar sobre el desempeño del presidente, el embajador en Caracas señaló que ha hecho una gestión “inmejorable”, pero aclaró que lo que no ve tan bien es al equipo de gobierno que lo rodea, e incluso aseguró que “de pronto no hay gobierno”.

“Tranquilo en el sentido de que me parece que Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es al gobierno de Petro. Uno podría llegar a pensar que de pronto no hay Gobierno. Si sigo hablando de eso, cuidado y me botan”, dijo Benedetti en Los Informantes.