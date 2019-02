Así se mueve el fajardismo para volver a gobernar en Medellín

Desde la administración de Alonso Salazar que terminó el 31 de diciembre de 2011, el fajardismo no gobierna desde el piso 12 de la Alcaldía de Medellín.

Sergio Fajardo gobernó la ciudad entre 2004 y 2007. Académico, con un estilo fresco y con un discurso transgresor contra la política tradicional, el matemático terminó su gestión con altos niveles de popularidad y con premios como el mejor alcalde de Colombia.

Sin embargo, cuando se pensaba que esa favorabilidad le endosaría votos a sus pupilos, esto solo ocurrió en el periodo siguiente con Alonso Salazar. En el resto de elecciones regionales no pudo hacer elegir a sus candidatos ni en Medellín ni en Antioquia.

La ausencia de una estructura política a su movimiento Compromiso Ciudadano, que le abriera mayor influencia a otras figuras políticas y que no dependiera exclusivamente de su liderazgo, ha sido una de las críticas y uno de los motivos para que el fajardismo no continuara gobernando en la región.

Para Juan Carlos Escobar, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, “la fuerza se basa en él, no dejar una estructura política ha sido el gran desacierto de ellos. El problema ahora es que su imagen como gobernador no fue tan positiva como la de alcalde. La estrategia del fajardismo es no tener estrategia, hace parte de la forma de ser de él, por eso hay tantos precandidatos de su corriente porque no ven señales ni estrategia clara”.