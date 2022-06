A pesar de ese contraste y aparente amplia ventaja, las cargas políticas en las dos cámaras del Congreso todavía no están definidas pues de llegar a la Presidencia, el exalcalde de Bucaramanga podría echarle mano a diferentes bancadas de partidos mayoritarios que contemplan apoyarlo en segunda vuelta y que han mostrado que no tienen afinidad alguna con el exmandatario de la capital del país. Petro tiene opositores fijos

El candidato del Pacto Histórico tendrá bancadas mayoritarias tanto en el Senado (19 congresistas) como en la Cámara (27 congresistas), pero no tendrá aseguradas mayorías absolutas, debido a que desde ya tiene definidas varias colectividades que le hacen oposición a su propuesta política y que han manifestado que no lo apoyarían como es el caso de los partidos Conservador, Centro Democrático, Mira, La U y Cambio Radical.

A falta del escrutinio definitivo, que según el Consejo Nacional Electoral estaría listo a mediados de julio, Petro podría tener asegurado el respaldo de al menos 32 senadores y 43 representantes a la Cámara, contando el apoyo de algunos congresistas electos de la Alianza Verde y el Partido Liberal que le han manifestado su apoyo, así como los minoritarios Comunes, ASI, Mais, Aico y Colombia Renaciente.

Su reto se centra en cómo ampliar ese espectro para que las ambiciosas reformas que propone (ver Radiografía), no sean bloqueadas por sus opositores, pues si no logra conseguir los votos suficientes, no podría tener gobernabilidad en los próximos cuatro años.

En ese reto un problema de peso es que el exalcalde de Bogotá ha sido férreo opositor –e incluso ha protagonizado peleas– de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Dilian Francisca Toro, Germán Vargas Lleras y los Char, líderes naturales del Centro Democrático, Partido Conservador, La U, y Cambio Radical, respectivamente.

No obstante, si el exalcalde de Bogotá llega al poder podría dialogar con el grueso de la bancada del Partido Liberal, que ha mantenido una posición más neutra, así como con la Alianza Verde, partido alternativo que en 2018 le brindó apoyo para la segunda vuelta.



¿Rodolfo la tendría más fácil?

El exalcalde de Bucaramanga tiene una ventaja, pues en torno a él no se ha creado un sectarismo como ocurre en el caso del candidato del Pacto Histórico, ya que el mencionado bloque de partidos opositores ha insistido en que el exmandatario de Bogotá podría ser una “amenaza para la democracia y las libertades”, argumentos con los que le han fijado un bloqueo no solo de cara a las elecciones presidenciales, sino también frente a un eventual gobierno suyo.