A pesar de la información entregada por el magistrado, todavía no está cantado que la compañía que se quedará con el contrato por $3.277.248.189 –autorizados por el Ministerio de Hacienda– será esta. En un comunicado, el alto tribunal explicó que sigue estudiando la oferta realizada por la empresa para la auditoría internacional del próximo domingo, pero que no ha seleccionado a Datasys ni a ninguna otra.

Aunque el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, dio por hecha la contratación de la firma costarricense Datasys para vigilar los sistemas informáticos y los procesos operativos de las elecciones del 29 de mayo, el alto tribunal en pleno lo desmintió. A menos de una semana de las elecciones, el servicio no está contratado, aunque el propio registrador, Alexánder Vega, informó que el alto tribunal ya había elegido.

Aún así, todo indica que la adjudicación, si llega a buen puerto, se hará de afán. A comienzos de abril el magistrado Abreo le solicitó a la Registraduría contratar el servicio. Esto último solo pasó hasta el 2 de mayo y al 23 de mayo este mismo magistrado aseguró que aún no hay firma seleccionada.

Frente a esto, el magistrado Pérez aseguró que se trata de “información de mala fe” que no es cierta. Esta segunda firma también se defendió de las afirmaciones de la senadora, quien también la relacionó con José Fernando Bautista, político cucuteño y exministro parte de la campaña de Gustavo Petro. “Thomas Greg & Sons no tiene vínculos con ninguna campaña política que se desarrolle en este momento”, señaló en un comunicado.

Y en caso de que, en efecto, quede seleccionada la costarricense, ya hay bastante ruido desde las toldas del Centro Democrático, pues la senadora María Fernanda Cabal dijo que esta había sido sancionada en Honduras, por lo que no sería la mejor opción para ejercer el contrato. También dijo que esta tendría relación con la multinacional Thomas Greg & Sons.

Sin embargo, debido a la demora, ya no hay suficiente tiempo para la labor completa, como era deseado por los magistrados del CNE y los partidos políticos. Con esto en mente, el magistrado Luis Guillermo Pérez señaló que “en este tiempo lo único que podría hacer es constatar los software de escrutinio y preconteo, incluso el de la empresa Indra, de que no tiene ningún elemento malicioso, no se le ha introducido ningún código que pueda tergiversar el escrutinio de aquí al domingo”. Todo esto, si es que el contrato sí se lo queda Datasys.

Aparte de la nueva empresa que entró al tablero, la compañía McGregor también tiene la tarea de auditar completamente todo el procedimiento. Vega explicó que los resultados de estasegunda auditoría serán dados a conocer después de la primera vuelta presidencial, pero son aparte de los antes mencionados.