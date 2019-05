Borrero, la primera desgastada

El punto de quiebre se dio el 4 de diciembre cuando no logró sacar adelante la reforma a la Justicia, la cual no solo era su gran apuesta, sino también la del presidente. Este hecho generó tanto debate, que hasta el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón , cuestionó la preparación de Borrero para el cargo.

La decisión de Gloria María Borrero de no seguir al frente del Ministerio de Justicia fue producto, según analistas, de un desgaste político. Incluso, desde el partido de gobierno, advirtieron que no era una funcionaria eficaz.

Desde la academia Pedro Piedrahíta , politólogo de la Universidad de Medellín, dice que en las últimas 24 horas se ha buscado crear una sensación de peligro para la institucionalidad, pero no es tal, “porque no se ha evidenciado una fractura”, comenta el analista.

Esto hay que mirarlo con profundidad, porque inicialmente se ha tratado de medir a la ministra Gloria María Borrero por los proyectos de reforma constitucional que no logró que se gestionaran en el Congreso pero, además, yo he sostenido que los temas de reforma a la Justicia no son importantes por la reforma constitucional como tal, sino por lo que se haga a nivel de decisiones internas y radicación de procedimientos, y habría que esperar para ver qué hizo la ministra, creo que logró avances en alguna de esas cosas, que el país no conoce suficientemente, pero sí es claro que por distintas razones se le fue acortando el espacio político, no fueron buenas sus relaciones con el Congreso y probablemente en ese orden de ideas, ella misma y el presidente de la República tomaron la decisión de que era mejor para ella y el gobierno dar un paso al costado. Fue una decisión de naturaleza política, como suele ocurrir con el gabinete presidencial.