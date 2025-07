El Pingüino , de HBO Max, le sigue disputando 24 categorías , mientras que The Studio y The White Lotus conquistaron 23 nominaciones, reveló la Academia de la Televisión este martes en su transmisión para anunciar los candidatos de la gala que este año se celebrará el 14 de septiembre.

Sus protagonistas, Adam Scott y Britt Lower, disputarán la estatuilla a mejor actor y actriz, respectivamente, mientras que Patricia Arquette, Zach Cherry, Tramell Tillman y John Turturro van por los reconocimientos al reparto.

Por otro lado, el chileno Pedro Pascal fue nominado a mejor actor de una serie dramática por su trabajo en The Last of Us y competirá por el galardón el 14 de septiembre con Sterling K. Brown, Gary Oldman Slow Horses, Noah Wyle The Pitt y Adam Scott.

La exitosa The White Lotus, de HBO|Max, que sigue los vaivenes de un grupo de turistas en un paradisíaco hotel en Tailandia, también pelea en el sector dramático, y su ensamble se posicionó con fuerza en las categorías a las actuaciones de reparto.

The Pitt, el vertiginoso programa que se adentra en el día a día de un equipo médico en un hospital de Pittsburg, llega a la competencia con 13 nominaciones, entre ellas a mejor serie dramática y mejor actor para su protagonista, Noah Wyle.

The Studio, la serie de Apple TV+ que destripa a la industria del entretenimiento, destaca en el género de la comedia con 23 nominaciones.

El programa también cosechó nominaciones en las categorías de la actuación, gracias a su protagonista, Seth Rogen, que escribió y dirigió el programa, y Kathryn Hann y Catherine O’Hara, quienes disputan la estatuilla a mejor actriz de reparto.

Adolescencia, la aclamada producción de Netflix que sigue a una familia mientras enfrenta una acusación de homicidio contra su hijo adolescente, se posicionó en la disputa por mejor miniserie.

Su productor y protagonista, Stephen Graham, competirá a mejor actor de una miniserie, mientras que el debutante Owen Cooper lo hará en la categoría de reparto.