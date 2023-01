Al rastrear las cuentas quedó en evidencia que no solo fueron usadas para respaldar la campaña de Petro al impulsar hashtags como #PactoHistórico, #PetroPresidente2022 y #PetroPresidentedeColombia2022, sino que además se dedicaban a crear tendencias negativas para atacar especialmente a políticos de derecha opositores al proyecto del candidato del Pacto Histórico.

En medio de esta polémica, el exgerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa, se pronunció para asegurar que no se gestionaron contactos para impulsar a Petro desde Rusia. “Nunca gestionamos vínculos, apoyos o negociación alguna con plataformas virtuales auspiciadas por el gobierno de Rusia”, defendió Roa.

En el rastreo se pudo establecer que las cuentas de los usuarios @willj84753699, @fernandohinca01, @yesid70202528, @cegatalisman2, @esperanzaprie16 y @nanderas3 se mantienen activas y, pese a la alerta de los documentos secretos, Twitter solo suspendió las cuentas @Alonso15922455, @jaime528629 y @edwinpa81364652. Según la red social, a estos nueve usuarios se les puso la lupa por tener “comportamiento no auténtico coordinado” para promover hashtags sobre Petro.

En esa línea, el exalcalde de Medellín expuso que “la segunda cosa que es tremendamente alarmante es la influencia de países como Rusia en la política de nuestra región. Si hay bots rusos manipulando información, cuánta más “ayuda” no habrá llegado para Petro y su gente a Colombia. Queda probado que el discurso de apropiarse de “todas las formas de lucha” no es cosa del pasado. Y nada raro que así se estén preparando para las elecciones regionales de 2023. Ojalá me equivoque”.

Por otro lado, se pudo establecer que estas mismas seis cuentas siguen funcionando como bodegas, ahora para respaldar al Gobierno Petro. Un ejercicio de análisis de datos permitió establecer que desde los seis perfiles se ha trinado frecuentemente en el último mes con hashtags como #ConPetroHastaElFinal, #PactoHistórico, #OllasComunitarias, #RedProgresista” y #PazTotal, y siguen publicando sobre Uribe, Duque y otros políticos como Karen Abudinen y María Fernanda Cabal.

Pese a que desde la campaña de Petro negaron cualquier relación con estas bodegas, que tienen rastro en Rusia según Twitter, está claro que hubo un plan para atacar a los demás candidatos (ver Antecedentes) por orden del estratega Sebastián Guanumen, recordado por pedir que se corriera la “línea ética”.