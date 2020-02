La tras escena del primer revolcón ministerial de Duque

Así lo confirmaron los cuatro congresistas de Cambio Radical consultados para este artículo. Uno de ellos, a quien no le cayó bien el nombramiento, fue más lejos: “No es una ficha del partido, sino de Vargas Lleras”.

En la repartición, más que contentar a los actores, Duque se aseguró de elegir a cuáles no dejar inconformes.

Duque no mencionó directamente las carteras; en su lugar –cuenta la fuente de Cambio Radical–, invitó a los partidos a presentarle hojas de vida “con experiencia en los sectores de agricultura, la salud y nuevas tecnologías”.

“Yo dirijo un equipo de fútbol”, dijo Duque, “pero en mi equipo tengo jugadores con tarjeta roja, otros con tarjeta amarilla y otros lesionados que no puedo volver a meter en la cancha. Tengo que mirar cuáles reemplazo”.

Los congresistas no sabían si escuchaban a un presidente o a un director técnico. En su reunión con los delegados de Cambio Radical el pasado 10 de enero, el mandatario I ván Duque evitó las palabras “ministros”, “Congreso” y “reformas”, y las cambió por jugadores, partidos y goles.

De vuelta a la U, Duque trató de no perder a Dilian Francisca Toro y le ofreció la cartera de Trabajo, pero, de acuerdo con un congresista del partido, ella respondió que si no tenía la de Salud prefería no hacer parte del Gobierno.

La cuota del partido terminó quedando en manos de Ángel Custodio Cabrera, quien hasta 2018 fue congresista de esa colectividad, pero que actualmente ejercía como funcionario del gobierno Duque en Honduras.

La movida no tuvo el efecto esperado. Varios de los parlamentarios de la U, entre ellos el senador Roosvelt Rodríguez –mano derecha de Toro–, y el representante John Jairo Cárdenas, negaron que Cabrera los represente.

“El publicitado cambio en los ministerios es un reciclaje de personas cercanas al Centro Democrático”, dijo Rodríguez a EL COLOMBIANO.

El cambio en la cartera de agricultura tampoco se salvó de las polémicas. Después de todo, el ministerio había sido ofrecido a Cambio Radical. Sectores como el del senador Richard Aguilar estaban promoviendo el nombre de Juan Carlos Restrepo, mientras otras facciones del partido apoyaban a Germán Bahamón.

Ninguno de los dos fue complacido. El presidente aprovechó el cambio para devolver la cartera de Agricultura al Partido Conservador, el cual históricamente ha tenido a sus fichas en ese puesto. Los godos, según dijo a EL COLOMBIANO su presidente, Ómar Yepes, quedaron satisfechos.

En suma, los cambios en los ministerios de Duque reordenaron sus prioridades de cara a la reactivación del Congreso en marzo y el trámite de las reformas pensional y a la Justicia.

La primera preocupación, como señala Juan Federico Pino, analista político de la Universidad Javieriana, siguió siendo su partido, el Centro Democrático, al que Duque apeló con el paso de Alicia Arango al Ministerio del Interior.

Con los otros partidos, Duque apostó a conservar aliados: Vargas Lleras por Cambio Radical, el cual en el pasado ha sido un problema para el Gobierno cuando se le ha opuesto; y los conservadores, a los que mantenía como coalición de Gobierno sin que esto se reflejara en representación en el gabinete.

Sembrando una que otra fractura en las colectividades, Duque sacó de la cancha a sus ministros desgastados o más lejanos, y trajo como reemplazo a nuevas apuestas que, aunque jueguen de su lado, seguirán llevando debajo los colores de sus propias escuadras