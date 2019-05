Campañas que hacen el quite a las normas

augusto reyes

Manager político, director de Poder & Poder y especialista en derecho electoral

No estoy de acuerdo con la figura retrógrada y arcaica de prohibirle a un funcionario participar en política. Un político llega por política y hace política. Pero mientras exista la prohibición legal y constitucional hay que acatar las normas. Es claro que Gómez quiere aprovechar la excelente imagen de Federico, quien se deja utilizar y debería por una delicadeza pública llamar al candidato y decirle que no use su nombre. Su silencio es una forma de participar en política porque no dice nada, no basta con un comunicado escueto. Las figuras electorales deben actualizarse, están dispuestas para tres décadas atrás, no contemplan las nuevas formas de comunicación como las redes sociales y por eso manejan las cosas por debajo de la mesa.