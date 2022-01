Centro Esperanza respalda a Alejandro Gaviria y arrincona a Íngrid Betancourt

La Coalición Centro Esperanza se pronunció frente al ultimátum dado por Íngrid Betancourt con respecto a las alianzas con políticos relacionados con maquinarias, acordando criterios frente a las adhesiones de los precandidatos. Las decisiones tomadas son retroactivas, por lo que no afectarán las adhesiones a la campaña de Alejandro Gaviria, cuestionadas por ella.

“La aceptación de uno de sus integrantes de apoyos por parte de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente Duque, a la que nos oponemos con firmeza, es una equivocación que no compartimos y lamentamos . También fue desacertado ventilarla públicamente, sin discusión previa, como se había procedido en oportunidades anteriores”, dice el documento difundido por los integrantes de la coalición, en el que se refieren al encontronazo público entre Gaviria y Betancourt el pasado 25 de enero.

De acuerdo con la comunicación firmada por Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, los otros dos precandidatos deben decidir si siguen o no en la colectividad, zanjando sus diferencias.

No obstante, sin decirlo explícitamente, parecieran estar cediendo a las pretensiones de Betancourt, quien le exigió a Gaviria rechazar públicamente los apoyos de los congresistas Germán Varón Cotrino y Miguel Ángel Pinto, pues enunciaron una serie de criterios sobre adhesiones de los precandidatos, que aparentemente excluirían a los nuevos aliados del exrector de los Andes. No obstante, fuentes de la Coalición le explicaron a este medio que las condiciones aplican a partir de este 29 de enero, por lo que Gaviria no deberá rechazar a estos miembros de Cambio Radical y el Partido Liberal.