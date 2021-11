Alejandro y César Gaviria: detalles de la ruptura

El anuncio de Alejandro Gaviria, que contó en sus redes que participará en el cónclave de la centro izquierda, de cara a las elecciones presidenciales de 2022, se produjo después de una conversación tensa con César Gaviria, quien no estuvo de acuerdo con la decisión, debido a su enemistad con Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo.

En la conversación teléfonica, que duró apenas tres minutos, el expresidente le alzó la voz a Alejandro Gaviria y hasta le botó el teléfono, según le contaron fuentes a este medio. César Gaviria le había insistido en varias ocasiones para que no se reuniera con la Coalición de la Esperanza, teniendo en cuenta que el exgobernador de Antioquia y el exministro del Interior son de sus grandes detractores.

Sumado a eso, el expresidente le manifestó al exministro Gaviria su molestia por la negación reiterada a reconocer el apoyo del Partido Liberal a su candidatura presidencial, que aunque evidente, no ha sido aceptada públicamente por el exrector. De hecho, EL COLOMBIANO supo que Alejandro Gaviria le propuso dar ese paso, a cambio de tomar las riendas de la colectividad, algo que, por supuesto, no aceptó César Gaviria.

No obstante, los problemas entre los Gaviria tienen un antecedente, debido a un encontronazo entre Simón, hijo del exmandatario, y el exrector de la Universidad de Los Andes, pues el primero le expresó su desacuerdo ante la negativa de sentarse con congresistas liberales. Incluso, le manifestó que no podría llegar al poder sin alianzas. Por su parte, el candidato le dijo que no aceptaría imposiciones de ninguna clase y le reclamó que tratara de usar la misma estrategia de reunir parlamentarios de la colectividad con Federico Gutiérrez, de la Coalición de la Experiencia.