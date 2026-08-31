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Congresista del Centro Democrático ganó curul del exterior, pero sus compañeros de lista demandaron elección, ¿por qué?

Pedro Alejandro Murcia llegó a la Cámara con más de 60.000 votos para el Centro Democrático, pero su elección es cuestionada por dos integrantes de la misma lista. El caso ya está en manos del Consejo de Estado.

  • La excandidata por el Centro Democrático Olga Lucía Murcia habría presentado un recurso ante el Consejo de Estado por elección de su copartidario Alejandro Murcia. FOTOS: Redes sociales
    La excandidata por el Centro Democrático Olga Lucía Murcia habría presentado un recurso ante el Consejo de Estado por elección de su copartidario Alejandro Murcia. FOTOS: Redes sociales
El Colombiano
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hace 5 horas
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La curul de los colombianos en el exterior que el Centro Democrático consiguió en las pasadas elecciones legislativas, con más de 60.000 votos, terminó siendo motivo de pelea.

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Aunque fuentes del partido consultadas por este medio aseguran que no existe una disputa dentro del partido por el escaño, lo cierto es que la elección de su representante ya está en manos del Consejo de Estado.

El protagonista de la controversia es Pedro Alejandro Murcia, quien se posesionó el 20 de julio como representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Su llegada al Congreso, sin embargo, fue cuestionada sus compañeros de lista: Olga Lucía Murcia y Álvaro Camilo Florido.

Los dos llevaron el caso ante el Consejo de Estado y solicitaron la suspensión de la elección de Murcia. El argumento es que Murcia había renunciado al Centro Democrático; les había mandado una carta a las directivas del partido, pero su renuncia no se había tramitado de forma oportuna.

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“Hubo una discusión política muy grande”, señaló a este medio una fuente del partido.

Los demandantes dicen que, a razón de esa renuncia, existirían dudas sobre la validez de su candidatura y posterior elección. Dicen que el hoy congresista, quien es asesorado por el exsenador conocido como “Manguito”, dejó de participar en algunas actividades proselitistas y, pese a ello, apareció como cabeza de lista.

Lo que viene será un alegato sobre si solo la presentación de la carta le quitaba su calidad de militante.

Cabe señalar que antes el Consejo de Estado ya se ha manifestado al respecto y ha señalado que “la renuncia a la militancia constituye un acto voluntario y libre que no está supeditado a la contestación, aceptación o autorización por parte de la organización política”.

Y también ha señalado que “la desafiliación a una colectividad política opera desde el momento mismo en que el afiliado comunique su decisión”. Sin embargo, falta ver qué decidirá el Consejo de Estado sobre este caso en particular.

Frente a los cuestionamientos, el representante ha defendido la legalidad de su elección. Y sostiene que desde el 8 de marzo había sido elegido como cabeza de lista.

Cabe señalar, sin embargo, que pese a que el hoy representante Murcia habría renunciado antes del partido, ahora se le ha visto afín a las decisiones del Centro Democrático. De hecho, celebró la elección de Nubia Martínez, cofundadora de esa colectividad y cercana al expresidente Álvaro Uribe, como magistrada del CNE.

“El Consejo de Estado tomará su determinación en el momento oportuno”, dijo el congresista.

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La discusión queda así en manos de la justicia electoral, que deberá establecer si la renuncia presentada por Murcia antes de las elecciones tuvo efectos sobre su candidatura y si existen motivos suficientes para poner en riesgo su curul; una que durante el cuatrenio pasado quedó en manos del Pacto Histórico.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué está en disputa la curul de los colombianos en el exterior?
La elección de Pedro Alejandro Murcia es cuestionada por dos integrantes de la misma lista del Centro Democrático, quienes acudieron al Consejo de Estado y solicitaron suspender su elección porque el representante había presentado una carta de renuncia al partido.
¿Qué dice Pedro Alejandro Murcia sobre la demanda?
El representante defiende la validez de su elección y sostiene que desde el 8 de marzo había sido elegido como cabeza de lista. Sobre el proceso judicial, afirmó que el Consejo de Estado tomará su decisión en el momento oportuno.
¿Qué decidirá el Consejo de Estado sobre la curul del Centro Democrático?
El Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos de los demandantes y la defensa de Murcia para determinar si existen razones para suspender su elección o si el representante puede conservar su curul.
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