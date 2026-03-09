Centro Democrático le ganó curul de colombianos en el exterior al Pacto Histórico

El Centro Democrático se marcó un triunfo para la representación de los colombianos en el exterior: le quitó la curul al Pacto Histórico, que la tuvo durante este cuatrienio. Obtuvo más de 58.800 votos frente a cerca de 50.150 del partido oficialista. Esta curul representa a millones de colombianos que residen en el extranjero, quienes pudieron acercarse a consulados y otras instalaciones para votar por este asiento, por el Senado y por las consultas interpartidistas. Lea también: Así quedó el Senado por regiones: lideraron Antioquia, Bogotá y Caribe

¿Cómo votaron los colombianos en el exterior?

A diferencia del territorio nacional, esta jornada funcionó de manera especial entre el 2 y el 8 de marzo para facilitar la participación desde distintas zonas horarias de 67 países. En total se contó con más de 300 mesas. Sin embargo, la participación fue baja, al menos para esta figura: 220 mil votos para más de 1,25 millones habilitados para votar en el extranjero, una cifra que aumentó cerca del 190% entre 2022 y 2026. Los registrados también son pocos, ya que Cancillería estima que la diáspora de colombianos supera los cinco millones.

Andrés Forero, cabeza de lista de la colectividad uribista, celebró en sus redes sociales. El resultado definitivo sería después del escrutinio, proceso del que el Pacto Histórico ya ha hecho reclamaciones y obtenido curules extra en el pasado. No obstante, es poco probable que ocurra.

¿Por qué es importante esta curul?

La circunscripción internacional de la Cámara les permite a los colombianos que viven por fuera elegir a un representante con el que se pretende garantizar su participación política y llevar al Congreso las problemáticas a las que se encuentran en el extranjero. Aunque se trata de una sola curul, se ha evidenciado en estos cuatro años que un congresista puede ser determinante al momento de pasar o hundir reformas cuya votación es estrecha. Lea también: Elecciones al Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran y se disputan las mayorías Además, es un puesto con una carga simbólica fuerte, ya que simboliza a un electorado que decidió irse de casa y reside, en su mayoría, en Estados Unidos, España y Chile. En Estados Unidos se presentó un mayor número de votos para el Centro Democrático, 27.500, casi la mitad de los votos para la curul. Entretanto, el Pacto Histórico obtuvo una tercera parte de esos apoyos en el mismo país, con 9.100. Llamó la atención que Salvación Nacional sacó más de 21.600, lo que indicaría una inclinación a la derecha del electorado colombiano en EE. UU. Esto lleva a pensar que, de no haberse presentado la candidatura de Salvación Nacional, el triunfo del Centro Democrático pudo haber sido más contundente, tanto en ese país como en términos generales. Ahora bien, en España, el Pacto Histórico casi dobla al uribismo con 15.672 votos versus 8.196, según el Boletín 24 del preconteo. De hecho, sacó más votos la coalición de Mira y Dignidad y Compromiso, con 8.478 votos. El caso de Chile fue más reñido: 1.838 votos para el Pacto Histórico y 1.185 para el Centro Democrático.

¿Quién es la nueva representante de los colombianos en el exterior?

La nueva representante de los colombianos en el exterior es Olga Lucía Murcia, politóloga con maestría en Economía y Política Internacional. Según su página web, tiene experiencia en los sectores público y privado a nivel internacional, precisamente en gestión de relaciones estratégicas, temas de seguridad, formulación de políticas públicas y cooperación institucional en diferentes áreas como economía, agricultura, medio ambiente, infraestructura, inclusión social y salud.

Entre sus propuestas por cumplir de ahora en adelante está fortalecer la Ley de Política Integral Migratoria, modernizar el sistema consular, reconocer formalmente la experiencia laboral adquirida en el exterior y crear una bolsa internacional de empleo. Llega a reemplazar a Carmen Ramírez, del Pacto Histórico, la primera indígena wayúu en ocupar el cargo que estaba buscando reelegirse a la curul.