De la Espriella le pide a Estados Unidos suspender aranceles: “Tuve una conversación con Marco Rubio”

El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes que sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien le reiteró su solicitud para que Washington suspenda temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos.
Según explicó el mandatario en un mensaje publicado en X, durante la conversación abordó el trámite necesario para avanzar en la suspensión de las medidas arancelarias y aseguró que existe disposición del Gobierno estadounidense para estudiar la petición.
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“Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, señaló De la Espriella. El Presidente agregó que ya impartió instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje a Washington y se encargue personalmente de las gestiones relacionadas con este asunto.
“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, indicó.