De la Espriella le pide a Estados Unidos suspender aranceles: “Tuve una conversación con Marco Rubio”

El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes que sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien le reiteró su solicitud para que Washington suspenda temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Según explicó el mandatario en un mensaje publicado en X, durante la conversación abordó el trámite necesario para avanzar en la suspensión de las medidas arancelarias y aseguró que existe disposición del Gobierno estadounidense para estudiar la petición. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella pide a Trump suspender aranceles a Colombia tras terremoto “Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, señaló De la Espriella. El Presidente agregó que ya impartió instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje a Washington y se encargue personalmente de las gestiones relacionadas con este asunto. “Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, indicó.

La petición se produce una semana después del terremoto, que dejó cientos de muertos, miles de heridos y miles de viviendas afectadas. De la Espriella ha planteado que la suspensión temporal de los aranceles contribuiría a aliviar las dificultades que enfrentan los empresarios colombianos mientras avanza la recuperación del país. De la Espriella ya había planteado la solicitud directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El sábado, tras una conversación telefónica de unos diez minutos, el mandatario electo aseguró que le pidió considerar una suspensión temporal de los aranceles mientras Colombia afronta las consecuencias de la emergencia. “Nuestros empresarios están enfrentando momentos muy difíciles”, sostuvo entonces De la Espriella, quien describió a Trump como “supremamente cálido” durante la conversación.

En esa llamada, el presidente electo también le manifestó al mandatario estadounidense el desafío que representa la reconstrucción de Colombia en medio de las dificultades económicas que, según su diagnóstico, recibió de la administración de Gustavo Petro.

Así va la relación del nuevo gobierno con Estados Unidos

Durante su conversación con Marco Rubio, De la Espriella también agradeció el respaldo que Estados Unidos ha brindado a Colombia después de la tragedia. El mandatario electo destacó la ayuda económica, la asistencia humanitaria y el envío de equipos de rescatistas por parte de Washington para atender la emergencia. Además, reiteró su intención de fortalecer la relación bilateral y calificó la alianza entre Colombia y Estados Unidos como estratégica para la etapa de reconstrucción que enfrentará el país. “Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, escribió De la Espriella. La conversación entre De la Espriella y el gobierno de Estados Unidos ocurre pocos días después de que ambos gobiernos mostraran nuevas señales de cooperación en materia de seguridad. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó la semana pasada que Colombia había autorizado la realización de operativos militares conjuntos en territorio nacional, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados. Ahora, la atención estará puesta en la gestión que realizará Mauricio Gómez en Washington para avanzar en la solicitud de suspensión temporal de los aranceles. La medida requerirá un trámite ante las autoridades estadounidenses, según explicó el propio De la Espriella, quien aseguró que existe disposición de ese gobierno para avanzar en la discusión. Siga leyendo: “Ya enviamos la capacidad técnica para recoger escombros y reconstruir”: Araújo, directora de la CCI, explica tareas que iniciaron tras el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: